Омич бензопилой изрезал девушку: рваные раны, переломы локтевых костей

Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Омского района по статье «покушение на убийство».
Предварительно установлено: вечером 16 июня 2016 года четыре человека распивали спиртные напитки в лесном массиве у поселка Октябрьский в Омском районе. Ранее здесь же они занимались вырубкой леса.
В какой-то момент мужчина приревновал свою 26-летнюю знакомую и решил ее убить. Включил бензопилу и нанес по телу женщины прицельный удар бензопилой, от которого она упала.
Потерпевшая попыталась закрыться от нового удара в область шеи руками. Подставила руки – в результате получила рвано-ушибленные раны обоих предплечий, а также открытые переломы локтевых костей.
Человека с бензопилой остановил его друг. Он выхватил агрегат из рук нападавшего. После этого покушавшийся на убийство молодой человек сам вызвал скорую помощь.
Обвиняемый арестован. Расследование продолжается.
По материалам пресс-службы Следственного управления СК РФ по Омской области
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