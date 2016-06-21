Город55
ГлавноеВсе новости

Омич бензопилой изрезал девушку: рваные раны, переломы локтевых костей

21 июня 2016, 10:57
Конфликт на почве ревности.

Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Омского района по статье «покушение на убийство».

Предварительно установлено: вечером 16 июня 2016 года четыре человека распивали спиртные напитки в лесном массиве у поселка Октябрьский в Омском районе. Ранее здесь же они занимались вырубкой леса.

В какой-то момент мужчина приревновал свою 26-летнюю знакомую и решил ее убить. Включил бензопилу и нанес по телу женщины прицельный удар бензопилой, от которого она упала.

Потерпевшая попыталась закрыться от нового удара в область шеи руками. Подставила руки – в результате получила рвано-ушибленные раны обоих предплечий, а также открытые переломы локтевых костей.

Человека с бензопилой остановил его друг. Он выхватил агрегат из рук нападавшего. После этого покушавшийся на убийство молодой человек сам вызвал скорую помощь.

Обвиняемый арестован. Расследование продолжается.


По материалам пресс-службы Следственного управления СК РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Криминал#Происшествия#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31