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Армия Казахстана приведена в высшую степень боевой готовности

10 января 2016, 07:09
По тревоге подняты все виды Вооруженных сил.

В непосредственной близости от границ Омской области, в соседнем с Россией государстве, начались масштабные учения всех родов войск. О приведении в высшую степень боевой готовности всех армейских подразделений Республики Казахстан сообщает пресс-служба министерства обороны этой страны.

Сигнал учебной тревоги прозвучал накануне, 9 января. В масштабных учениях участвуют все виды Вооруженных сил, рода войск и войска региональных командований.


Главная цель учений – достижение слаженности действий командования и личного состава при выполнении боевых задач. По команде Генштаба группировка Сухопутных войск выдвинулась на полигоны, в воздух поднялись подразделения ВВС страны, подготовлены запасные военные аэродромы.

В море выведены военно-морские силы. Ведется отработка противокорабельной, противовоздушной и противоподводно-диверсионной обороны.

Общее руководство учениями осуществляет из Центра стратегического управления начальник Генштаба ВС Казахстана генерал-полковник Сакен Жасузаков.


Фото: mod.gov.kz


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