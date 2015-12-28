Кристину Орбакайте поймали без штанов: только свитер и туфли, фото 18+

В сети Интернет появилась неожиданная фотография одной из самых целомудренных звезд российской эстрады – Кристина Орбакайте позирует, как выразились ее подписчики, без штанов.
На звезде только туфли и белый свитер с подходящей к месту надписью «Все будет Новый Год!»
Комментарии к фото соответствующие – от «забыла надеть штаны» до «не солидно уже в таком возрасте». Есть и диаметрально противоположные – «девочка стройняшка так держать» и «шикарные ноги».
Конечно, так держать! Кристине всего-то 44. В «ее годы» еще ого-го как можно шалить в сети. Вот как, например, всех поздравила в Instagram 50-летняя актриса Элизабет Хёрли. Конечно, без фоторедактора не обошлось.
В разные годы многие звезды поздравляли своих поклонников именно так – откровенно и с новогодней атрибутикой. Традиция. Далее – Kendalle Jenner, Adriana Lima, Mariah Carey и конечно Miley Cyrus.