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Кристину Орбакайте поймали без штанов: только свитер и туфли, фото 18+

28 декабря 2015, 08:34
Вот тебе и «Новый Год!»

В сети Интернет появилась неожиданная фотография одной из самых целомудренных звезд российской эстрады – Кристина Орбакайте позирует, как выразились ее подписчики, без штанов.

На звезде только туфли и белый свитер с подходящей к месту надписью «Все будет Новый Год!»

Комментарии к фото соответствующие – от «забыла надеть штаны» до «не солидно уже в таком возрасте». Есть и диаметрально противоположные – «девочка стройняшка так держать» и «шикарные ноги».



Конечно, так держать! Кристине всего-то 44. В «ее годы» еще ого-го как можно шалить в сети. Вот как, например, всех поздравила в Instagram 50-летняя актриса Элизабет Хёрли. Конечно, без фоторедактора не обошлось.

В разные годы многие звезды поздравляли своих поклонников именно так – откровенно и с новогодней атрибутикой. Традиция. Далее – Kendalle Jenner, Adriana Lima, Mariah Carey и конечно Miley Cyrus.


#Новости#Афиша#18+#Главное#Музыка#Общество
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