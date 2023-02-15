Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

Мэра одного из городов Турции назвали героем из-за уцелевших при землетрясении домов

Сегодня, 12:13
Глава города Эрзин провинции Хатай в Турции Оккеша Эльмасоглу получил признательность местных жителей, так как во время мощного землетрясения, случившегося в ночь на 6 февраля и унесшего тысячи жизней, почти все здания в городской черте остались невредимыми.

Эльмасоглу заявил, что в Эрзине во время разгула стихии никто не пострадал, поскольку власти не допустили незаконного строительства, пишут «Известия» со ссылкой на новостной портал Hurriyet Daily News.

В итоге в городе с населением сорок две тысячи человек оказались поврежденными только несколько домов и минареты мечетей, при том что на территории провинции Хатай были зафиксированы наиболее сильные разрушения.

Помимо отсутствия объектов незаконного строительства, на минимальные разрушения в городе повлияла также высота зданий, не превышающая шести этажей.

#В мире#Землетрясение
Подпишитесь
Инсайд. Вице-губернатор Омской области Куприянов скоро отправится в отставку
Сегодня, 06:34
Акваторию на омском «Зеленом острове» арендует на 10 лет компания «Счастливчик»
Сегодня, 11:04
В Омском горсовете выбрали третьего вице-спикера. Кандидат был только один
Сегодня, 05:25
Суд обязал омский депимущества отдать участок земли под ТЦ «Заходи»
Сегодня, 11:24
Экс-майор Гайдамак все же ответит в суде за смертельное ДТП на метромосту в Омске
Сегодня, 11:26
Возможности есть. Омичи обсудили инвестирование в текущих экономических реалиях
Сегодня, 02:00