Мэра одного из городов Турции назвали героем из-за уцелевших при землетрясении домов

Глава города Эрзин провинции Хатай в Турции Оккеша Эльмасоглу получил признательность местных жителей, так как во время мощного землетрясения, случившегося в ночь на 6 февраля и унесшего тысячи жизней, почти все здания в городской черте остались невредимыми.