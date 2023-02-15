Мэра одного из городов Турции назвали героем из-за уцелевших при землетрясении домов

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Эльмасоглу заявил, что в Эрзине во время разгула стихии никто не пострадал, поскольку власти не допустили незаконного строительства, пишут «Известия» со ссылкой на новостной портал Hurriyet Daily News.
В итоге в городе с населением сорок две тысячи человек оказались поврежденными только несколько домов и минареты мечетей, при том что на территории провинции Хатай были зафиксированы наиболее сильные разрушения.
Помимо отсутствия объектов незаконного строительства, на минимальные разрушения в городе повлияла также высота зданий, не превышающая шести этажей.