Ночной кошмар в Таштагольском районе: землетрясение встревожило жителей Кузбасса

Posted 20 сентября, 09:09
Published 20 сентября, 09:09
Modified 20 сентября, 09:12
Updated 20 сентября, 09:12
Сегодня ночью жители Кузбасса испытали на себе всю мощь природной стихии. В Таштагольском муниципальном районе, вблизи популярного горнолыжного курорта Шерегеш, произошло землетрясение магнитудой 4,6. Эпицентр толчков находился всего в четырёх километрах восточнее Шерегеша, что вызвало значительное беспокойство среди местных жителей, как сообщают «Новые известия».
Согласно данным сейсмологов, землетрясение произошло в 03:45 по местному времени. В результате подземных толчков на месте эпицентра образовалась огромная воронка, которая привлекла внимание как специалистов, так и местных жителей. На данный момент информация о пострадавших и разрушениях уточняется, однако уже известно, что некоторые здания в районе испытали значительные повреждения.
Особое внимание к этому событию привлекло предположение о возможной техногенной природе землетрясения. Местные СМИ активно обсуждают версию, что подземные толчки могли быть вызваны деятельностью угледобывающего предприятия, расположенного неподалёку. В последние годы в регионе активно ведутся работы по добыче угля, и не исключено, что именно это могло стать катализатором сейсмической активности.
Представители угледобывающей компании пока воздерживаются от комментариев, однако местные власти уже заявили о начале расследования. Специалисты будут тщательно изучать данные сейсмографов и проводить геологические исследования, чтобы установить истинные причины произошедшего.
Кузбасс не является сейсмически активной зоной, что делает произошедшее событие ещё более необычным и тревожным.
В ближайшие дни ожидается прибытие в регион группы специалистов из федеральных сейсмологических центров, которые помогут местным властям в проведении детального анализа ситуации.
По информации Города55, 19 сентября жители Омска заметили серый дым, поднимавшийся из различных районов города. Позже выяснилось, что его источником стал пожар на свалке в районе садового товарищества «Садовод-1» в Нефтяниках.