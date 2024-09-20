Ночной кошмар в Таштагольском районе: землетрясение встревожило жителей Кузбасса

Согласно данным сейсмологов, землетрясение произошло в 03:45 по местному времени. В результате подземных толчков на месте эпицентра образовалась огромная воронка, которая привлекла внимание как специалистов, так и местных жителей. На данный момент информация о пострадавших и разрушениях уточняется, однако уже известно, что некоторые здания в районе испытали значительные повреждения.