«Мы можем с вами сделать прогноз, что землетрясение будет через три недели, а его не будет, значит, о нашем прогнозе забудут, а если оно произойдет, скажут, что мы его с вами предсказали. Это не прогноз, это, по сути дела, люди сеют панику, пользуясь довольно непростой ситуацией. Тем более он указывает места, в которых всегда бывают землетрясения. Это и Камчатка, и Япония, и все Тихоокеанское побережье», – дал комментарий заведующий кафедрой физики Земли физического факультета МГУ имени Ломоносова.