Posted Сегодня, 17:41
Published Сегодня, 17:41
Modified Сегодня, 17:41
Updated Сегодня, 17:41
Ранее сейсмолог Фрэнк Хугербитс предсказал бедствия в Турции и Сирии, после чего его прогноз сбылся. В марте он предсказал мегаземлетрясение – согласно прогнозу, оно может затронуть территорию России, Японию и другие страны.
Однако российские сейсмологи не согласны с подобным предсказанием и назвали его ненаучным. Специалист из МГУ имени Ломоносова Владимир Смирнов подчеркнул, что такие прогнозы не имеют научных оснований.
«Мы можем с вами сделать прогноз, что землетрясение будет через три недели, а его не будет, значит, о нашем прогнозе забудут, а если оно произойдет, скажут, что мы его с вами предсказали. Это не прогноз, это, по сути дела, люди сеют панику, пользуясь довольно непростой ситуацией. Тем более он указывает места, в которых всегда бывают землетрясения. Это и Камчатка, и Япония, и все Тихоокеанское побережье», – дал комментарий заведующий кафедрой физики Земли физического факультета МГУ имени Ломоносова.
Эксперт из Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин высказал схожее мнение.
«Я как доктор физико-математических наук прорицания комментировать не буду. Я не могу утверждать, что такого не будет, я говорю, что нет научных оснований говорить, что такое будет», — подчеркнул специалист.
Россия, если сравнивать с другими государствами, которые располагаются в сейсмоактивных регионах, отличается в целом умеренной сейсмичностью. Однако присутствуют некоторые исключения – Кавказ, Сибирь, где колебания могут достигнуть до 10 баллов.
Отмечается, что Омская область не относится к регионам, расположенным в зоне, признанной сейсмоактивной. При этом в 2003 году в этом регионе РФ были зафиксированы сильные колебания в результате толчков, возникших на Алтае. В тот момент магнитуда составляла до 7,3 балла. Это привело к разрушению высотных зданий и дорог. Жители Омска заметили это сотрясение.
Когда были зафиксированы наиболее масштабные землетрясения в Сибири:
В МЧС по Омской области отметили, что рисков, связанных с развитием землетрясения на территории данного региона РФ, нет. В ведомстве отметили, что с 2005 года в Омской области не было выявлено сейсмических волн, которые имели бы магнитуду более 1 балла. Эти сведения были установлены по итогам природного мониторинга. В связи с этим можно сделать вывод, что колебания на территории области не прогнозируются.