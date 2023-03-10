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Будет ли землетрясение в Омске: прогнозы сейсмолога и карта землетрясений

10 марта 2023, 17:41
Фото: 1MI
Вопросы о том, может ли возникнуть землетрясение в Омске, стали появляться после того, как в Турции и Сирии произошли масштабные бедствия. Подземные толчки спровоцировали гибель большого числа людей, разрушение зданий. Прогнозы и мнения специалистов – в нашем материале.

Ранее сейсмолог Фрэнк Хугербитс предсказал бедствия в Турции и Сирии, после чего его прогноз сбылся. В марте он предсказал мегаземлетрясение – согласно прогнозу, оно может затронуть территорию России, Японию и другие страны.

Однако российские сейсмологи не согласны с подобным предсказанием и назвали его ненаучным. Специалист из МГУ имени Ломоносова Владимир Смирнов подчеркнул, что такие прогнозы не имеют научных оснований.

«Мы можем с вами сделать прогноз, что землетрясение будет через три недели, а его не будет, значит, о нашем прогнозе забудут, а если оно произойдет, скажут, что мы его с вами предсказали. Это не прогноз, это, по сути дела, люди сеют панику, пользуясь довольно непростой ситуацией. Тем более он указывает места, в которых всегда бывают землетрясения. Это и Камчатка, и Япония, и все Тихоокеанское побережье», – дал комментарий заведующий кафедрой физики Земли физического факультета МГУ имени Ломоносова.

Карта землетрясений в Омске
Фото: voshod-solnca.ru/earthquake/омск

Эксперт из Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин высказал схожее мнение.

«Я как доктор физико-математических наук прорицания комментировать не буду. Я не могу утверждать, что такого не будет, я говорю, что нет научных оснований говорить, что такое будет», — подчеркнул специалист.

Какие землетрясения были ранее в Омской области?

Россия, если сравнивать с другими государствами, которые располагаются в сейсмоактивных регионах, отличается в целом умеренной сейсмичностью. Однако присутствуют некоторые исключения – Кавказ, Сибирь, где колебания могут достигнуть до 10 баллов.

Какие землетрясения были ранее в Омской области?
Фото: 1MI

Отмечается, что Омская область не относится к регионам, расположенным в зоне, признанной сейсмоактивной. При этом в 2003 году в этом регионе РФ были зафиксированы сильные колебания в результате толчков, возникших на Алтае. В тот момент магнитуда составляла до 7,3 балла. Это привело к разрушению высотных зданий и дорог. Жители Омска заметили это сотрясение.

Когда были зафиксированы наиболее масштабные землетрясения в Сибири:

  • 2003 год – на Горном Алтае были зафиксированы колебания. Явление получило название “Чуйское землетрясение”. Было зафиксировано 27.09 в Кош-Агача.
  • 2011 год – в Республике Тыва в конце года был зафиксирован катаклизм. В Красноярске в результате толчков магнитуда составила 4 балла. Колебания были выявлены в Хакасии, Кузбассе, Новосибирске, Иркутске, Томске.
  • 2013 год – жители Кузбасса в середине июня почувствовали толчки, очаг которых располагался под угольным резервом.
  • 2020 год – в Иркутской области 22.09 было зафиксировано землетрясение, эпицентр которого располагался неподалеку от пункта Култук.

В МЧС по Омской области отметили, что рисков, связанных с развитием землетрясения на территории данного региона РФ, нет. В ведомстве отметили, что с 2005 года в Омской области не было выявлено сейсмических волн, которые имели бы магнитуду более 1 балла. Эти сведения были установлены по итогам природного мониторинга. В связи с этим можно сделать вывод, что колебания на территории области не прогнозируются.

#Землетрясение#Смерть#Общество
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