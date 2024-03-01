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Заправки

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Март
Омская сеть АЗС «Топлайн» закрывает свои филиалы в Новосибирске
Несколько из заправок уже прекратили работу, еще три должны закрыться до 4 апреля.
1 марта, 13:20
Декабрь 2023
Отсутствие отопления, взрыв на заправке и подрыв поезда. Омск сегодня
9 декабря 2023, 13:45
Сильный хлопок. В Омске взорвалась заправка «Топлайн»
Хлопок произошел в помещении диспетчерской.
9 декабря 2023, 10:49
Апрель 2023
Компании, связанной с экс-главой «Омскгоргаза», одобрили реконструкцию автозаправки
АГЗС на улице Лескова планируется переделать в многотопливную станцию.
25 апреля 2023, 10:00

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