Сильный хлопок. В Омске взорвалась заправка «Топлайн»

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
В диспетчерской заправки, которая находится по адресу: улица Зеленая, 15 в Амурском поселке произошел сильный хлопок. В происшествии никто не пострадал.
На месте ЧП работают правоохранительные органы и спецслужбы, их координирует заместитель прокурора Центрального округа Дмитрий Ковальский.
Точная причина случившегося пока неизвестна, она будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.