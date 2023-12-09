Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:49

Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

В Центральном округе Омска взорвалась заправка «Топлайн»

Сильный хлопок. В Омске взорвалась заправка «Топлайн»

9 декабря 2023, 10:49
Фото: Прокуратура Омской области

В Центральном округе Омска взорвалась заправка «Топлайн»

Хлопок произошел в помещении диспетчерской.

В диспетчерской заправки, которая находится по адресу: улица Зеленая, 15 в Амурском поселке произошел сильный хлопок. В происшествии никто не пострадал.

На месте ЧП работают правоохранительные органы и спецслужбы, их координирует заместитель прокурора Центрального округа Дмитрий Ковальский.

Точная причина случившегося пока неизвестна, она будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Фото: Прокуратура Омской области
Дрожали окна. Жителей Омской области напугали хлопки в небе, похожие на взрывы
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Взрыв#Происшествие#Новости#Топливо#Заправка#Чрезвычайное происшествие#Азс#Заправки#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Владельцы Омской области. «Мясной король» Темури Латария
Вчера, 10:47
«Работает на 85%». На ТЭЦ-5 повторно сломался один из котлов
Сегодня, 09:44
Омичи массово пожаловались министру энергетики на до сих пор отсутствующее отопление
Сегодня, 08:14
Бессменный лидер. Путин собрался выдвигаться на новый президентский срок
Вчера, 11:16
«Прошу набраться терпения». Шнипко ответил на возмущения омичей об отсутствии тепла
Сегодня, 09:25
Владимир Путин наградил жителя Омской области медалью «Золотая звезда»
Сегодня, 03:54