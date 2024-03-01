Омская сеть АЗС «Топлайн» закрывает свои филиалы в Новосибирске

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
О закрытии филиалов омской АЗС «Топлайн» в Новосибирске сообщили на официальной станице сети заправок в соцсети. Всего в городе работало 5 АЗС, две из них, расположенные на Бердском шоссе, 520, и улице Приморской, 2А, уже прекратили обслуживать клиентов.
«Дорогие новосибирцы, с грустью сообщаем, что наша сеть приостанавливает присутствие в городе», — обратились к местным жителям в компании.
Отмечается, что оставшиеся три заправки еще продолжают работу. Так, филиал на улице Сибиряков-Гвардейцев, 51А, доступен для новосибирцев до 10 марта, на Бердскоме шоссе, 1 — до 11 марта. Позже всего закроется АЗС по адресу улица Петухова, 79А, она прекратит работу 4 апреля.