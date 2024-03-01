Омская сеть АЗС «Топлайн» закрывает свои филиалы в Новосибирске

Отмечается, что оставшиеся три заправки еще продолжают работу. Так, филиал на улице Сибиряков-Гвардейцев, 51А, доступен для новосибирцев до 10 марта, на Бердскоме шоссе, 1 — до 11 марта. Позже всего закроется АЗС по адресу улица Петухова, 79А, она прекратит работу 4 апреля.