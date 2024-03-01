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Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Сеть АЗС «Топлайн» закрывает свои заправки в Новосибирске

Омская сеть АЗС «Топлайн» закрывает свои филиалы в Новосибирске

1 марта 2024, 13:20
Фото: АЗС «Топлайн»

Сеть АЗС «Топлайн» закрывает свои заправки в Новосибирске

Несколько из заправок уже прекратили работу, еще три должны закрыться до 4 апреля.

О закрытии филиалов омской АЗС «Топлайн» в Новосибирске сообщили на официальной станице сети заправок в соцсети. Всего в городе работало 5 АЗС, две из них, расположенные на Бердском шоссе, 520, и улице Приморской, 2А, уже прекратили обслуживать клиентов.

«Дорогие новосибирцы, с грустью сообщаем, что наша сеть приостанавливает присутствие в городе», — обратились к местным жителям в компании.

Отмечается, что оставшиеся три заправки еще продолжают работу. Так, филиал на улице Сибиряков-Гвардейцев, 51А, доступен для новосибирцев до 10 марта, на Бердскоме шоссе, 1 — до 11 марта. Позже всего закроется АЗС по адресу улица Петухова, 79А, она прекратит работу 4 апреля.

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#Омск#Омская область#Бензин#Закрытие#Новости#Топливо#Заправка#Азс#Заправки#Топ Лайн#Анастасия Баянова
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