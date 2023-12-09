Отсутствие отопления, взрыв на заправке и подрыв поезда. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Новость №1. Омичи пожаловались на отсутствие тепла после новости об исправной работе ТЭЦ-5
Вчера вечером Владимир Шнипко опубликовал в своем телеграм-канале новость о том, что все котлы на ТЭЦ-5 работают в штатном режиме и через несколько часов в квартиры вернется тепло, однако этого так и не произошло. Омичи решили рассказать, как обстоят дела на самом деле. Выяснилось, что еще в десятках домов Омска нет отопления. Так. например, сегодня на ситуацию министру энергетики пожаловались жители домов по адресам: ул. Волочаевская, 17, Красный путь, 28а, Ул. Олимпийская, 6 и других.
Новость №2. В Центральном округе Омска взорвалась заправка «Топлайн»
Сегодня на АЗС, которая находится по адресу: улица Зеленая, 15 в Амурском поселке произошел сильный хлопок. Оказалось, что он случился в диспетчерской. В происшествии никто не пострадал, однако точную причину случившегося удастся назвать только после пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. На месте работали правоохранительные органы и спецслужбы.
Новость №3. Омский суд арестовал белоруса, обвиняемого в подрыве двух поездов в Бурятии
Стало известно, что омский суд до 30 января арестовал белоруса, который подозревается в подрыве двух железнодорожных составов с нефтепродуктами 29 и 30 ноября. На допросе мужчина признался, что получил задание от соотечественника, действующего под контролем украинских спецслужб. Он попросил взять из тайника восемь взрывных устройств и заложить из на цистерны грузовых поездов. После теракта движение по магистрали было временно заблокировано. Сейчас проводятся проверки причастности задержанного к совершению других терактов и диверсий на территории России.