Отсутствие отопления, взрыв на заправке и подрыв поезда. Омск сегодня

Вчера вечером Владимир Шнипко опубликовал в своем телеграм-канале новость о том, что все котлы на ТЭЦ-5 работают в штатном режиме и через несколько часов в квартиры вернется тепло, однако этого так и не произошло. Омичи решили рассказать, как обстоят дела на самом деле. Выяснилось, что еще в десятках домов Омска нет отопления. Так. например, сегодня на ситуацию министру энергетики пожаловались жители домов по адресам: ул. Волочаевская, 17, Красный путь, 28а, Ул. Олимпийская, 6 и других.