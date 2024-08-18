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Встречная полоса

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Август
Ночь, «встречка», смерть. В Омской области в ДТП погиб 17-летний юноша
18 августа, 05:08
Апрель
«Встречка» не прощает. В Омской области произошло ДТП со смертельным исходом
4 апреля, 03:14
Февраль
Опасная «встречка». В ДТП на Южном обходе Омска погибла женщина
Смертельная авария произошла в полдень, в районе 795 километра трассы «Иртыш 254».
4 февраля, 10:41

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