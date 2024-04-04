«Встречка» не прощает. В Омской области произошло ДТП со смертельным исходом

Данные предварительной проверки инцидента, собранные инспекторами ГАИ, свидетельствуют о том, что водитель автомобиля Geely выехал на «встречку» в районе 33 километра трассы Омск-Русская поляна, в результате чего произошло лобовое столкновение с автомобилем Nissan. Водитель, допустивший аварию, скончался.