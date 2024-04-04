«Встречка» не прощает. В Омской области произошло ДТП со смертельным исходом

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
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Updated Сегодня, 03:17
Пресс-центр УМВД по Омской области сообщил о серьезном ДТП на территории Таврического района. По данным ведомства, информация об аварии поступила около 6 часов вечера.
Данные предварительной проверки инцидента, собранные инспекторами ГАИ, свидетельствуют о том, что водитель автомобиля Geely выехал на «встречку» в районе 33 километра трассы Омск-Русская поляна, в результате чего произошло лобовое столкновение с автомобилем Nissan. Водитель, допустивший аварию, скончался.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку для выяснения всех причин и обстоятельств трагедии.
Напомним, ранее Город55 сообщал о применении насилия по отношению к сотруднику полиции — мужчина неадекватно отреагировал на остановку его автомобиля полицейскими, будучи пьяным.