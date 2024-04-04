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Posted Сегодня, 03:14

Published Сегодня, 03:14

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Updated Сегодня, 03:17

иллюстрация

«Встречка» не прощает. В Омской области произошло ДТП со смертельным исходом

4 апреля 2024, 03:14
Фото: 1MI
иллюстрация

В Таврическом районе Омской области произошла авария с летальным исходом

Водитель, выехавший на чужую полосу, погиб.

Пресс-центр УМВД по Омской области сообщил о серьезном ДТП на территории Таврического района. По данным ведомства, информация об аварии поступила около 6 часов вечера.

Данные предварительной проверки инцидента, собранные инспекторами ГАИ, свидетельствуют о том, что водитель автомобиля Geely выехал на «встречку» в районе 33 километра трассы Омск-Русская поляна, в результате чего произошло лобовое столкновение с автомобилем Nissan. Водитель, допустивший аварию, скончался.

Фото с места трагедииФото с места трагедии
Фото с места трагедииФото с места трагедии
Фото с места трагедииФото с места трагедии
Фото с места трагедии
Фото: Пресс-служба УМВД по омской области

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку для выяснения всех причин и обстоятельств трагедии.

Напомним, ранее Город55 сообщал о применении насилия по отношению к сотруднику полиции — мужчина неадекватно отреагировал на остановку его автомобиля полицейскими, будучи пьяным.

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#Происшествия#ДТП#Омская область#Водитель#Авария#Трасса#Встречная полоса#Новости#Трагедия#Насилие#Пьяный#Смертельный исход#Погибший#Госавтоинспекция#Илья Скобин#Встречка
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