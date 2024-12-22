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Posted 22 декабря, 13:07

Published 22 декабря, 13:07

Modified 22 декабря, 13:09

Updated 22 декабря, 13:09

Легковой автомобиль буквально «попал под колеса» грузовика на 907 км трассы Р-254 в Омской области

В Омской области водитель легковушки протаранил большегруз на «встречке»

22 декабря 2024, 13:07
Фото: gorod55.ru. Легковой автомобиль буквально «попал под колеса» грузовика на 907 км трассы Р-254 в Омской области

46-летний водитель легковушки погиб в ДТП с большегрузом в Калачинском районе

Сообщение о ДТП с пострадавшими поступило в дежурную часть 21 декабря, около 6 часов утра: на 907 километре трассы «Иртыш» произошло столкновение грузовика и легкового авто — водитель последнего оказался заблокирован в салоне.

Как сообщили в пресс-центре региональной Госавтоинспекции, в минувшую субботу 907-й километр трассы Р-254 «Иртыш», связывающей Челябинск и Новосибирск, стал местом очередной дорожной трагедии: 46-летний водитель автомобиля Suzuki допустил выезд на встречную полосу движения, где и столкнулся с грузовиком Shacman.

Кадры с места происшествияКадры с места происшествия
Кадры с места происшествия. Фото: ГУ МЧС по Омской области (Телеграм/mchs_omsk)

Из-за колоссальной разницы в массе машин, лобовая часть кузова Suzuki в момент столкновения оказалась серьезно деформирована, из-за чего водитель не мог покинуть автомобиль. Как сообщили в областном управлении МЧС, спасатели смогли деблокировать пострадавшего, но спасти мужчину уже не удалось — водитель легковушки погиб до прибытия врачей.

Напомним, ранее Город55 сообщал о другом смертельном ДТП, случившемся при схожих обстоятельствах: на 37-м километре трассы «Сыропятское — Калачинск» один из водителей допустил выезд транспорта на соседнюю полосу, что привело к столкновению с авто, двигавшимся навстречу.

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