В Омской области водитель легковушки протаранил большегруз на «встречке»

Из-за колоссальной разницы в массе машин, лобовая часть кузова Suzuki в момент столкновения оказалась серьезно деформирована, из-за чего водитель не мог покинуть автомобиль. Как сообщили в областном управлении МЧС, спасатели смогли деблокировать пострадавшего, но спасти мужчину уже не удалось — водитель легковушки погиб до прибытия врачей.