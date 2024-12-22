В Омской области водитель легковушки протаранил большегруз на «встречке»

Posted 22 декабря, 13:07
Published 22 декабря, 13:07
Modified 22 декабря, 13:09
Updated 22 декабря, 13:09
Как сообщили в пресс-центре региональной Госавтоинспекции, в минувшую субботу 907-й километр трассы Р-254 «Иртыш», связывающей Челябинск и Новосибирск, стал местом очередной дорожной трагедии: 46-летний водитель автомобиля Suzuki допустил выезд на встречную полосу движения, где и столкнулся с грузовиком Shacman.
Из-за колоссальной разницы в массе машин, лобовая часть кузова Suzuki в момент столкновения оказалась серьезно деформирована, из-за чего водитель не мог покинуть автомобиль. Как сообщили в областном управлении МЧС, спасатели смогли деблокировать пострадавшего, но спасти мужчину уже не удалось — водитель легковушки погиб до прибытия врачей.
Напомним, ранее Город55 сообщал о другом смертельном ДТП, случившемся при схожих обстоятельствах: на 37-м километре трассы «Сыропятское — Калачинск» один из водителей допустил выезд транспорта на соседнюю полосу, что привело к столкновению с авто, двигавшимся навстречу.