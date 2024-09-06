Обошлось без пострадавших. Омские спасатели потушили вспыхнувший автомобиль

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Вчера вечером на улице Госпитальная в Омске загорелся легковой автомобиль. Когда на место прибыли сотрудники МЧС, огонь охватил моторный отсек транспортного средства.
Спасатели потушили пожар за минуту, еще столько же понадобилась на ликвидацию открытого горения. Пламя повредило навесное оборудование моторного отсека и покрытие машины.
На месте происшествия работали 11 спасателей и три пожранные машины, предварительная причина возгорания — неисправность систем, узлов и механизмов автомобиля.