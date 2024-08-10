Главная причина — неисправность. С начал лета в Омске сгорели 35 автомобилей

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
За два месяца лета в Омске сгорели 35 машин. Как рассказали в региональном управлении МЧС, основными причинами пожаров стала неисправность электроники, механизмов и транспортных узлов.
Чтобы не оказаться в такой ситуации, спасатели порекомендовали омичам вовремя проходить техосмотр, а необходимые запчасти устанавливать только в специализированных местах. Кроме того, в салоне всегда нужно возить огнетушитель и не держать легко воспламеняемые предметы в моторном отсеке. Также не стоит парковаться в опасных местах: например, рядом с открытым огнем или мусорными баками.
Напомним, что на прошлой неделе в Омской области произошло 55 пожаров. К сожалению не обошлось без жертв: в огне погибли два жителя региона, еще одного удалось спасти.