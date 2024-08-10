Главная причина — неисправность. С начал лета в Омске сгорели 35 автомобилей

Чтобы не оказаться в такой ситуации, спасатели порекомендовали омичам вовремя проходить техосмотр, а необходимые запчасти устанавливать только в специализированных местах. Кроме того, в салоне всегда нужно возить огнетушитель и не держать легко воспламеняемые предметы в моторном отсеке. Также не стоит парковаться в опасных местах: например, рядом с открытым огнем или мусорными баками.