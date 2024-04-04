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Войсковая часть

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2024
12 лет «строгача». Омский областной суд вынес приговор за госизмену местному жителю
4 апреля, 08:23
2023
На аэродроме «Омск-Северный» вырубят 270 мешающих полетам берез
6 октября 2023, 05:28
В Омске переходящий почетный вымпел получит автобронетанковый инженерный институт
В Омске определили, какая воинская часть стала лучшей по итогам прошлого года. Награждение традиционно происходит перед Днем защитника Отечества.
15 февраля 2023, 09:14
2022
Мешает полетам. Омские военные потребовали снести 270 деревьев у аэродрома
26 июля 2022, 12:15

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