12 лет «строгача». Омский областной суд вынес приговор за госизмену местному жителю

Как сообщил представитель Федеральной службы безопасности, всю собранную информацию мужчина собирался обменять на ПМЖ в Германии: сотрудники ведомства обнаружили и изъяли у осужденного «флэшку» с полной информацией об одной из войсковых частей Омска — местоположением и списком офицерского состава.