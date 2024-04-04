12 лет «строгача». Омский областной суд вынес приговор за госизмену местному жителю

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Как сообщил представитель Федеральной службы безопасности, всю собранную информацию мужчина собирался обменять на ПМЖ в Германии: сотрудники ведомства обнаружили и изъяли у осужденного «флэшку» с полной информацией об одной из войсковых частей Омска — местоположением и списком офицерского состава.
Напомним, мужчина был задержан в июне 2023 года — по данным ФСБ, он был бывшим работником одного из предприятий военно-промышленного комплекса, но активно контактировал с иностранными гражданами — для передачи ценных сведений.
Омский областной суд признал обоснованными обвинения следственного подразделения ФСБ и вынес приговор: мужчина виновен в совершении государственной измены, а в качестве наказания ему назначено 12 лет в колонии строго режима и еще год ограничения свободы.