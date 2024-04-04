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иллюстрация

12 лет «строгача». Омский областной суд вынес приговор за госизмену местному жителю

4 апреля 2024, 08:23
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске вынесли приговор по делу о государственной измене

По данным ФСБ, мужчина передавал секретную информацию с предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Как сообщил представитель Федеральной службы безопасности, всю собранную информацию мужчина собирался обменять на ПМЖ в Германии: сотрудники ведомства обнаружили и изъяли у осужденного «флэшку» с полной информацией об одной из войсковых частей Омска — местоположением и списком офицерского состава.

Напомним, мужчина был задержан в июне 2023 года — по данным ФСБ, он был бывшим работником одного из предприятий военно-промышленного комплекса, но активно контактировал с иностранными гражданами — для передачи ценных сведений.

Омский областной суд признал обоснованными обвинения следственного подразделения ФСБ и вынес приговор: мужчина виновен в совершении государственной измены, а в качестве наказания ему назначено 12 лет в колонии строго режима и еще год ограничения свободы.

Кадры оперативной съемкиКадры оперативной съемки
Кадры оперативной съемкиКадры оперативной съемки
Кадры оперативной съемкиКадры оперативной съемки
Кадры оперативной съемки
Фото: УФСБ России по Омской области
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#Происшествия#Омск#ФСБ#Лишение свободы#Войсковая часть#Омский областной суд#Германия#Госизмена#ПМЖ#Илья Скобин#Информация
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