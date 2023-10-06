Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 06:18

Updated Сегодня, 06:18

Судна цепляют деревья крылом

На аэродроме «Омск-Северный» вырубят 270 мешающих полетам берез

6 октября 2023, 05:28
Фото: 1MI
Судна цепляют деревья крылом
Организация уже заявлялась в прошлом году за согласованием сноса.

Зеленая комиссия сегодня, 6 октября, согласовала снос 270 деревьев, которые мешают самолетам. Большие воздушные судна цепляют деревья крылом.

С обращением о вырубке деревьев и 21 тысячи кв. м поросли обратилась войсковая часть 45097-3. Снос деревьев потребовался «в связи с обеспечением безопасности полетов, пожарной безопасностью, необходимостью ремонта ограждения» на территории военного аэродрома в Октябрьском округе.

С таким обращением войсковая часть заявлялась уже в прошлом году. Но тогда не успели выполнить вырубку из-за других более важных задач. Личный состав, по словам представителей заявителя, часто находился за пределами региона.

У омского цирка погибли деревья из-за бесхозной трубы с кипятком
Узнать подробнее
#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Самолеты#Вырубка деревьев#Пожарная безопасность#Новости#Ольга Акамова#Войсковая часть#Аэродром#Октябрьский округ
Подпишитесь
В поисках нового регоператора. Зампрокурора РФ Демешин заинтересовался Омском
Вчера, 10:06
«Я не отказываюсь». Появился кандидат на кресло главы омского минздрава
Вчера, 06:56
В Омске ипотека стала почти в 2 раза дороже стоимости аренды квартиры
Сегодня, 02:56
Никто столько денег не даст. На капремонт нашумевшей Любинской больницы нужно 212 млн
Вчера, 12:47
«Вода бьет целый месяц». Двор в Омске топит кипятком
Сегодня, 07:09