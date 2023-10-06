На аэродроме «Омск-Северный» вырубят 270 мешающих полетам берез

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Зеленая комиссия сегодня, 6 октября, согласовала снос 270 деревьев, которые мешают самолетам. Большие воздушные судна цепляют деревья крылом.
С обращением о вырубке деревьев и 21 тысячи кв. м поросли обратилась войсковая часть 45097-3. Снос деревьев потребовался «в связи с обеспечением безопасности полетов, пожарной безопасностью, необходимостью ремонта ограждения» на территории военного аэродрома в Октябрьском округе.
С таким обращением войсковая часть заявлялась уже в прошлом году. Но тогда не успели выполнить вырубку из-за других более важных задач. Личный состав, по словам представителей заявителя, часто находился за пределами региона.