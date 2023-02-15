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Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

В Омске переходящий почетный вымпел получит автобронетанковый инженерный институт

15 февраля 2023, 09:14
Фото: Город55
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В Омске определили, какая воинская часть стала лучшей по итогам прошлого года. Награждение традиционно происходит перед Днем защитника Отечества.

По итогам прошлого года лучшей в Омском местном гарнизоне стала воинская часть автобронетанкового инженерного института, который является филиалом «Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева» Минобороны РФ. Соответствующее распоряжение подписал накануне мэр Омска Сергей Шелест.

Теперь автобронетанковому институту вручат переходящий почетный вымпел. Происходит это традиционно ко Дню защитника Отечества.

Отметим, что история Омского автобронетанкового инженерного института берет свое начало еще в 1939 году, когда сформировали пехотное училище. Филиалом Военной академии материально-технического обеспечения имени А. В. Хрулева институт стал в 2012 году. Сегодня это единственное учебное заведение, которое готовит инженеров-танкистов и автомобилистов. А руководит автобронетанковым институтом генерал-майор Сергей Приймак.

Награждать почетным вымпелом в Омске начали еще в 2000 году. В прошлом году его удостоилась войсковая часть 64 712.

Напомним, что в этом году на 23 февраля решили снова отказаться от парада. Торжественные построения на Соборной площади не проводятся в Омске с 2020 года.

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#Юлия Истомина#Парад#Войсковая часть#Награждение#Танки#Город#Новости#Омск
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