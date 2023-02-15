В Омске переходящий почетный вымпел получит автобронетанковый инженерный институт

Отметим, что история Омского автобронетанкового инженерного института берет свое начало еще в 1939 году, когда сформировали пехотное училище. Филиалом Военной академии материально-технического обеспечения имени А. В. Хрулева институт стал в 2012 году. Сегодня это единственное учебное заведение, которое готовит инженеров-танкистов и автомобилистов. А руководит автобронетанковым институтом генерал-майор Сергей Приймак.