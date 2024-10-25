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Воинский учет

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2024
В омском «Торговом городе» задержали девять уклонистов
Сотрудники военного следственного отдела СК России совместно с УМВД провели рейд, в ходе которого проверили нарушения среди иностранных граждан в Омске.
25 октября, 11:24
Оштрафовать или выгнать? На омском рынке нашли иностранцев без разрешения на работу
2 августа, 09:11
2023
Омских школьников попросили заполнить анкеты для военкомата. Объясняем, для чего
24 октября 2023, 04:03
Омский госуниверситет обошел всех в конкурсе по постановке на воинский учет
13 октября 2023, 09:05
В омских вузах снова начали сверять данные военнообязанных студентов
10 января 2023, 06:56

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