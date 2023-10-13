Омский госуниверситет обошел всех в конкурсе по постановке на воинский учет

Отметим, что подобный конкурс проводится и среди регионов России. В рамках него оценивают, как на территории региона выполняют мероприятия по оказанию содействия в подготовке к проведению мобилизации. Помимо этого комиссия проверяет, как организуют и осуществляют воинский учет, а также как содержат объекты базы мобилизационного развертывания военных комиссариатов.