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ОмГУ им. Достоевского

Омский госуниверситет обошел всех в конкурсе по постановке на воинский учет

13 октября 2023, 09:05
Фото: Город55
ОмГУ им. Достоевского
Теперь вуз получит награду за первое место в смотре-конкурсе.

В Омске подвели итоги ежегодного конкурса-смотра на лучшую организацию работы по мобилизационной подготовке. Комиссия выбрала организации, которым присудила первое, второе и третье место. Соответствующее постановление о награждении 9 октября подписал и. о. мэра Омска Евгений Фомин.

Как оказалось, лучше всего воинский учет ведут в Омском государственном университете им. Ф. М. Достоевского. Вуз занял первую строчку.

Второе место присудили ОАО «Омский аэропорт», третье место — за филиалом АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» «Омское мотостроительное объединение им. П. И. Баранова». Победители получат дипломы.

Отметим, что подобный конкурс проводится и среди регионов России. В рамках него оценивают, как на территории региона выполняют мероприятия по оказанию содействия в подготовке к проведению мобилизации. Помимо этого комиссия проверяет, как организуют и осуществляют воинский учет, а также как содержат объекты базы мобилизационного развертывания военных комиссариатов.

Ранее Город55 писал о старте с 1 октября осеннего призыва на срочную военную службу и его особенностях:

В России стартует осенний призыв. Рассказываем о его особенностях
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#Общество#Омск#Конкурс#Новости#ОмГУ#Омский аэропорт#Мобилизация#Воинский учет#Юлия Истомина
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