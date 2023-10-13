Омский госуниверситет обошел всех в конкурсе по постановке на воинский учет

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
В Омске подвели итоги ежегодного конкурса-смотра на лучшую организацию работы по мобилизационной подготовке. Комиссия выбрала организации, которым присудила первое, второе и третье место. Соответствующее постановление о награждении 9 октября подписал и. о. мэра Омска Евгений Фомин.
Как оказалось, лучше всего воинский учет ведут в Омском государственном университете им. Ф. М. Достоевского. Вуз занял первую строчку.
Второе место присудили ОАО «Омский аэропорт», третье место — за филиалом АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» «Омское мотостроительное объединение им. П. И. Баранова». Победители получат дипломы.
Отметим, что подобный конкурс проводится и среди регионов России. В рамках него оценивают, как на территории региона выполняют мероприятия по оказанию содействия в подготовке к проведению мобилизации. Помимо этого комиссия проверяет, как организуют и осуществляют воинский учет, а также как содержат объекты базы мобилизационного развертывания военных комиссариатов.
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