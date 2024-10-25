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Posted 25 октября, 11:24

Published 25 октября, 11:24

Modified 25 октября, 11:54

Updated 25 октября, 11:54

В омском «Торговом городе» задержали девять уклонистов

В омском «Торговом городе» задержали девять уклонистов

25 октября 2024, 11:24
Фото: Изображение Midjourney
Сотрудники военного следственного отдела СК России совместно с УМВД провели рейд, в ходе которого проверили нарушения среди иностранных граждан в Омске.

В Омской области продолжается активная борьба с незаконной миграцией и нарушениями миграционного законодательства. Для этого сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета России по Омскому гарнизону объединили усилия с представителями Управления по вопросам миграции УМВД России и военного комиссариата региона.

Недавно в Кировском округе Омска состоялся очередной рейд, в котором проверили 37 иностранных и уже успевших получить российское гражданство граждан. Было выявлено два случая нарушения законодательства: два гражданина не прошли медицинское освидетельствование. Им грозит административная ответственность по статье 18.11 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Фото: УМВД по Омской области

Кроме того, были выявлены нарушения среди российских граждан. На территории ТК «Торговый город» обнаружили 11 человек, которые не встали на воинский учет. Этих граждан направили в военные комиссариаты для решения вопроса постановки на учет и возможного призыва в армию.

Напомним, что депутаты Госдумы приняли законопроект, усиливающий ответственность в сфере незаконной миграции. Нарушителям, действовавшим в группе или злоупотребившим служебным положением, грозит до 7 лет тюрьмы и штраф до 500 тысяч рублей.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Миграция#Новости#Воинский учет#Административная ответственность#Призыв на военную службу#Следственный комитет России
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