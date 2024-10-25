В омском «Торговом городе» задержали девять уклонистов

Кроме того, были выявлены нарушения среди российских граждан. На территории ТК «Торговый город» обнаружили 11 человек, которые не встали на воинский учет. Этих граждан направили в военные комиссариаты для решения вопроса постановки на учет и возможного призыва в армию.