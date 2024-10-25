В омском «Торговом городе» задержали девять уклонистов

Posted 25 октября, 11:24
Published 25 октября, 11:24
Modified 25 октября, 11:54
Updated 25 октября, 11:54
В Омской области продолжается активная борьба с незаконной миграцией и нарушениями миграционного законодательства. Для этого сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета России по Омскому гарнизону объединили усилия с представителями Управления по вопросам миграции УМВД России и военного комиссариата региона.
Недавно в Кировском округе Омска состоялся очередной рейд, в котором проверили 37 иностранных и уже успевших получить российское гражданство граждан. Было выявлено два случая нарушения законодательства: два гражданина не прошли медицинское освидетельствование. Им грозит административная ответственность по статье 18.11 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
Кроме того, были выявлены нарушения среди российских граждан. На территории ТК «Торговый город» обнаружили 11 человек, которые не встали на воинский учет. Этих граждан направили в военные комиссариаты для решения вопроса постановки на учет и возможного призыва в армию.
Напомним, что депутаты Госдумы приняли законопроект, усиливающий ответственность в сфере незаконной миграции. Нарушителям, действовавшим в группе или злоупотребившим служебным положением, грозит до 7 лет тюрьмы и штраф до 500 тысяч рублей.