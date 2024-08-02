Оштрафовать или выгнать? На омском рынке нашли иностранцев без разрешения на работу

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
В Омске провели рейд по различным районам для того, чтобы выявить мигрантов, проживающих и работающих незаконно, а также уклонистов от армии. Всего проверили более 90 иностранцев, рассказали в полиции.
По результатам рейда выявлено два иностранца, которые не имели при себе официального разрешения на работу. «Отличились» и два работодателя, которые разрешали им работать.
Также полицейские навестили 70 новоиспеченных омичей, которые получили гражданство совсем недавно. На воинский учет поставили 17 из них. Родственникам тех, кого не было дома, вручили повестки и попросили их передать явиться в военкомат.
Напомним, ранее Город55 сообщал, что все чаще на заработки в Россию приезжают индусы и пакистанцы.