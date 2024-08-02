gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:11

Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

Иллюстрация

Оштрафовать или выгнать? На омском рынке нашли иностранцев без разрешения на работу

2 августа 2024, 09:11
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

В Омске полицейские нашли двух мигрантов, работающих без документов

Всего проверили более 90 человек. Из них большинство получили гражданство и работают официально.

В Омске провели рейд по различным районам для того, чтобы выявить мигрантов, проживающих и работающих незаконно, а также уклонистов от армии. Всего проверили более 90 иностранцев, рассказали в полиции.

По результатам рейда выявлено два иностранца, которые не имели при себе официального разрешения на работу. «Отличились» и два работодателя, которые разрешали им работать.

Видео: Пресс-служба омской полиции

Также полицейские навестили 70 новоиспеченных омичей, которые получили гражданство совсем недавно. На воинский учет поставили 17 из них. Родственникам тех, кого не было дома, вручили повестки и попросили их передать явиться в военкомат.

Напомним, ранее Город55 сообщал, что все чаще на заработки в Россию приезжают индусы и пакистанцы.

Вместо узбеков и таджиков теперь индусы: как изменится рынок трудовых мигрантов
Узнать подробнее
#Общество#Видео#Полиция#Омск#Новости#Мигранты#Воинский учет#Нелегальные мигранты#Нелегалы
Подпишитесь
Семейная «Флора». Большой фоторепортаж из центра Омска, украшенного цветами
Сегодня, 07:17
В Омской области военные при заключении контракта получат 800 тысяч рублей
Сегодня, 04:24
Не продам картину — с голоду не умру: история омского комплектовщика в мире искусства
Сегодня, 04:33
В День города по Омску ударит мощная магнитная буря
Сегодня, 05:42
РЭК Омской области установила предельный тариф на перелеты в Усть-Ишим из Омска
Сегодня, 12:10
Зарплаты до 200 тысяч. На омские оборонные заводы набирают 1800 рабочих
Сегодня, 11:30