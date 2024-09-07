gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Водка

Выбрать дату
2024
«В наших алкомаркетах». Вино бизнесмена Шкуренко появилось в омских магазинах
7 сентября, 03:00
Врачи рассказали омичам, что будет с организмом при ежедневном употреблении водки
Эксперты сошлись во мнении, что смертельная доза водки для каждого человека будет индивидуальной.
4 июля, 06:49
2023
Омск (не)пьющий. Регион попал на 26-ю строчку рейтинга трезвости в 2023 году
19 декабря 2023, 07:08
2022
За 11 месяцев жители Омской области выпили почти 18 млн литров алкоголя
20 декабря 2022, 10:18

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика