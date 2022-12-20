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За 11 месяцев жители Омской области выпили почти 18 млн литров алкоголя

Сегодня, 10:18
Фото: 1MI
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В эти цифры статистики не включили пиво и пивные напитки, пуаре, сидр и медовуху.

По данным Росстата и Росалкогольрегулирования, с января по ноябрь текущего года во всех сегментах розницы, в том числе в заведениях общепита, – кафе, барах и ресторанах, в Омской области было продано 17.6 млн литров алкогольных напитков (без учета пива, напитков на его основе, пуаре, сидра и медовухи).

По сравнению с годом прошлым этот показатель увеличился на 506.8 тысяч литров или, если перевести в привычную тару объемом в 0. 5литра, на 1.01 млн литров.

Первое место по предпочтению у омичей заняла водка, – за 11 месяцев в руки к омичам ушло почти 6 млн литров «сорокаградусной», что на 11.4% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

#Общество#Город#Экономика#Новости#Омск#Омская область#Россия#Алкоголь#Водка#Статистика#Василий Попов
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