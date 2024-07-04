Врачи рассказали омичам, что будет с организмом при ежедневном употреблении водки

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
Существует мнение, что одна выпитая стопка водки в день не причинит никакого вреда организму. Однако врачи, как сообщают «Новые известия» с этим не согласны.
При ежедневном употреблении водки через месяц человек заметит, что у него хуже стал работать мозг, ухудшилась память. Если продолжить пить, еще через несколько месяцев, по словам преподавателя медицинского факультета госуниверситета просвещения Александра Умнова, человек начнет испытывать проблемы с психикой.
Затем последуют нарушения речи, слуха, зрения и координации движений, станет выше риск образования тромбов и инсультов. Полгода ежедневного употребления водки — и начнет разрушаться печень и желудочно-кишечный тракт.
При этом для каждого человека смертельная доза водки будет индивидуальной. Усредненным значением эксперты называют выпитый один литр за час.
«Что касается больших или малых доз, это зависит от веса тела и интенсивности распределения алкоголя по тканям. В моей практике был случай, когда человек выпивал по 8-10 бутылок водки за сутки, весил под 200 кг. В его случае даже выпитые 1,5 литра за час не были бы смертельной дозой», — отмечает психиатр-нарколог Сергей Нурисламов.
Алкогольную интоксикацию, кстати, врачи измеряют не количеством выпитого алкоголя, а его концентрацией в крови и тканях организма.
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