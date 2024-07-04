Врачи рассказали омичам, что будет с организмом при ежедневном употреблении водки

При ежедневном употреблении водки через месяц человек заметит, что у него хуже стал работать мозг, ухудшилась память. Если продолжить пить, еще через несколько месяцев, по словам преподавателя медицинского факультета госуниверситета просвещения Александра Умнова, человек начнет испытывать проблемы с психикой.