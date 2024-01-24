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Владимир Дрокин

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Январь
Дом с 20-летней историей. Для элитного долгостроя в Омске снова ищут подрядчика
Предыдущие две попытки найти подрядчика для достройки дома так и не завершились подписанием договора.
24 января, 04:33
Декабрь 2023
В Омске на достройку готовой на 90% элитной высотки потратят 985 миллионов рублей
Подрядчика для долгостроя смогли найти только со второй попытки.
17 декабря 2023, 07:30
Октябрь 2023
Больше элитных домов. В Омске за 1,5 млрд рублей завершат два долгостроя
Заявки принимаются до 13 ноября.
29 октября 2023, 12:19
Июль 2023
В Омске одобрили проект достройки проблемного дома в элитном ЖК «Золотые купола»
14 июля 2023, 09:17

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