Больше элитных домов. В Омске за 1,5 млрд рублей завершат два долгостроя

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Омской области объявил аукцион на поиск подрядчиков для завершениях двух долгостроев. Общая сумма контрактов превышает 1,5 миллиарда рублей. Информация доступна на сайте госзакупок.
665 573 825 рублей готовы заплатить за строительство дома на улице 70 лет Октября. Его «Домостроительная компания „Конто“» Алексея и Федора Коношановых начала строить еще в 2005 году. Многоэтажка должна была войти в состав квартала «Высокие бульвары». Ранее мы рассказывали, что проект достройки был одобрен в мае этого года. В 18-этажном здании будет 157 квартир. Жилая площадь — 9 944 квадратных метра, нежилая — 596 «квадратов».
Напомним, жилье хотели ввести в эксплуатацию до конца 2013 года. Этого не произошло. Фирма «Конто», не пережив финансовый кризис 2008 года, стала банкротом.
Второй аукцион касается дома по адресу ул. Яковлева, 15 / ул. Тарская, 52. Элитный долгострой в 2004 году начало возводить ООО «Сибирская промышленно-энергетическая компания» Владимира Дрокина. Застройщика обвиняли в мошенничестве. В 2009 году он провел двойные продажи квартир, а вырученные деньги похитил. Проект завершения долгостроя был одобрен в июле этого года, о чем мы тоже рассказывали. Теперь за работу готовы заплатить 986 182 270 рублей.
Заявки на аукционы можно подать до 13 ноября. Напомним, ранее мы сообщали о торгах за аренду шести земельных участков в Омске.