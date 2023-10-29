Больше элитных домов. В Омске за 1,5 млрд рублей завершат два долгостроя

665 573 825 рублей готовы заплатить за строительство дома на улице 70 лет Октября. Его «Домостроительная компания „Конто“» Алексея и Федора Коношановых начала строить еще в 2005 году. Многоэтажка должна была войти в состав квартала «Высокие бульвары». Ранее мы рассказывали, что проект достройки был одобрен в мае этого года. В 18-этажном здании будет 157 квартир. Жилая площадь — 9 944 квадратных метра, нежилая — 596 «квадратов».