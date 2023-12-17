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Дом не могут достроить почти 20 лет

В Омске на достройку готовой на 90% элитной высотки потратят 985 миллионов рублей

17 декабря 2023, 07:30
Фото: Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Омской области
Дом не могут достроить почти 20 лет

Омскую элитную высотку на Тарской достроят в 2024 году за 985 млн рублей

Подрядчика для долгостроя смогли найти только со второй попытки.

Региональный фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства со второй попытки нашел компанию, которая достроит проблемный дом на пересечении улиц Яковлева и Тарская. Элитный многоквартирный дом в ЖК «Золотые купола» начинали строить еще в 2004 году, сейчас он готов на 90%.

На торги заявились две компании — «Строительно-производственная компания „Сибцентрострой“» (учредители Артур Сафарян и Тигран Сафарян) и «Евротехстрой». Заявку «Сибцентростроя» комиссия отклонила из-за «несоответствия участника закупки требованиям документации». Поэтому договор заключат с ООО «Евротехстрой», которому заплатят за работу 985 млн рублей.

Напомним, что строительством элитного дома в центре Омска занималась «Сибирская промышленно-энергетическая компания» Владимира Дрокина. Предприниматель провел двойные продажи квартир и похитил вырученные деньги, из-за чего ему потом предъявили обвинение в хищении 1,1 млрд рублей у дольщиков ЖК «Золотые купола». 9 лет Дрокин скрывался от правосудия в Испании. В 2020-м последовала депортация бизнесмена в Омск, а в ноябре 2021 года его осудили на 2,5 года. Но из колонии Дрокин вышел раньше — в июне 2022 года.

Квартир в элитном долгострое в настоящий момент дожидаются 292 дольщика. Новый подрядчик — «Евротехстрой» — должен достроить дом за 12 месяцев.

Ранее Город55 рассказывал, как в Омске решается проблема дольщиков. В городе и области находится 30 долгостроев с 2285 дольщиками. Чтобы единовременно решить их проблемы, нужно минимум 6 млрд рублей:

Готовьте 12 миллиардов. Как в Омске решают проблемы дольщиков и аварийного жилья
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#Общество#Омск#Омская область#Строительство#Долгострой#Подрядчик#Дольщики#Многоквартирный дом#Новости#Владимир Дрокин#Юлия Истомина
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