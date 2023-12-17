В Омске на достройку готовой на 90% элитной высотки потратят 985 миллионов рублей

Напомним, что строительством элитного дома в центре Омска занималась «Сибирская промышленно-энергетическая компания» Владимира Дрокина. Предприниматель провел двойные продажи квартир и похитил вырученные деньги, из-за чего ему потом предъявили обвинение в хищении 1,1 млрд рублей у дольщиков ЖК «Золотые купола». 9 лет Дрокин скрывался от правосудия в Испании. В 2020-м последовала депортация бизнесмена в Омск, а в ноябре 2021 года его осудили на 2,5 года. Но из колонии Дрокин вышел раньше — в июне 2022 года.