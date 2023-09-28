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Published Сегодня, 12:46

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Updated Сегодня, 12:59

В поликлиники Омской области поступила вакцина от коронавируса

В поликлиники Омской области поступила вакцина от коронавируса

28 сентября 2023, 12:46
Фото: 1MI
Минздрав закупил для региона 7 500 доз вакцины, иммунизация пациентов проводится бесплатно.

В первую очередь поставить вакцину против коронавируса приглашают жителей области из группы риска. К ней относятся люди старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями, ‎в том числе ВИЧ-инфекцией, аутоиммунными заболеваниями, онкологическими и онкогематологическими заболеваниями.

«Вакцины от COVID-19, такие как Спутник Лайт, доказали свою эффективность и безопасность. Они помогают защитить нас от тяжелых форм болезни и снижают риск передачи вируса другим людям. Прививка от COVID-19 является важным шагом в борьбе с заболеванием», — отмечает заместитель главного врача по медицинской части городской поликлиники №8 Максим Казанцев.

В пресс-службе министерства здравоохранения Омской области напоминают, что вакцинация — это ответственный шаг, который требует обдуманного решения. Перед ней необходимо обратиться к врачу и принимать решение на основе надежной информации.

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#Коронавирус#Коронавирус COVID-19#Омск#Омская область#Поликлиника#Поликлиники#Вакцинация#Новости#Вакцины#Вакцина#Анастасия Баянова
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