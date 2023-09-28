В поликлиники Омской области поступила вакцина от коронавируса

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
В первую очередь поставить вакцину против коронавируса приглашают жителей области из группы риска. К ней относятся люди старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями, в том числе ВИЧ-инфекцией, аутоиммунными заболеваниями, онкологическими и онкогематологическими заболеваниями.
«Вакцины от COVID-19, такие как Спутник Лайт, доказали свою эффективность и безопасность. Они помогают защитить нас от тяжелых форм болезни и снижают риск передачи вируса другим людям. Прививка от COVID-19 является важным шагом в борьбе с заболеванием», — отмечает заместитель главного врача по медицинской части городской поликлиники №8 Максим Казанцев.
В пресс-службе министерства здравоохранения Омской области напоминают, что вакцинация — это ответственный шаг, который требует обдуманного решения. Перед ней необходимо обратиться к врачу и принимать решение на основе надежной информации.