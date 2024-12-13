«Хочется защитить детей»: омичи пожаловались на отсутствие вакцины от ветрянки

Жалоба на ситуацию появилась под публикацией Виталия Хоценко в соцсети. Омичка рассказала, что в поликлинике №11, расположенной на улице 2-й Поселковой, нет вакцины от ветряной оспы, в то время как многие родители хотели бы поставить ее своему ребенку.