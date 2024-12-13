«Хочется защитить детей»: омичи пожаловались на отсутствие вакцины от ветрянки

Posted 13 декабря, 13:14
Published 13 декабря, 13:14
Modified 13 декабря, 13:18
Updated 13 декабря, 13:18
Жалоба на ситуацию появилась под публикацией Виталия Хоценко в соцсети. Омичка рассказала, что в поликлинике №11, расположенной на улице 2-й Поселковой, нет вакцины от ветряной оспы, в то время как многие родители хотели бы поставить ее своему ребенку.
«А вы не могли бы помочь в исполнении важных желаний родителей пациентов Детской поликлиники N11 на улице 2 Поселковая? Дело в том, что у нас в ПК нет вакцин от ветрянки. А детей хотелось бы защитить. Посодействуйте, пожалуйста, в появлении вакцин», — обратилась к губернатору женщина.
На сообщение ответил министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов. Он сообщил, что вакцину не могут поставить по желанию, она делается только в очагах заболевания.
«В национальном календаре прививок четко прописано, что вакцинация от ветряной оспы проводится только в очагах заболевания. Для этих целей вакцина есть. То есть, вакцинация не проводится по желанию родителей», — пояснил министр.
Напомним, что ранее жители многих регионов России столкнулись с нехваткой вакцины от бешенства.