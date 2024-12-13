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Posted 13 декабря, 13:14

Published 13 декабря, 13:14

Modified 13 декабря, 13:18

Updated 13 декабря, 13:18

«Хочется защитить детей»: омичи пожаловались на отсутствие вакцины от ветрянки

«Хочется защитить детей»: омичи пожаловались на отсутствие вакцины от ветрянки

13 декабря 2024, 13:14
Фото: 1MI.
Омичка рассказала, что в поликлинике №11 нет возможности вакцинировать детей, но министр здравоохранения пояснил, что вакцину ставят только в очагах заболевания.

Жалоба на ситуацию появилась под публикацией Виталия Хоценко в соцсети. Омичка рассказала, что в поликлинике №11, расположенной на улице 2-й Поселковой, нет вакцины от ветряной оспы, в то время как многие родители хотели бы поставить ее своему ребенку.

«А вы не могли бы помочь в исполнении важных желаний родителей пациентов Детской поликлиники N11 на улице 2 Поселковая? Дело в том, что у нас в ПК нет вакцин от ветрянки. А детей хотелось бы защитить. Посодействуйте, пожалуйста, в появлении вакцин», — обратилась к губернатору женщина.

На сообщение ответил министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов. Он сообщил, что вакцину не могут поставить по желанию, она делается только в очагах заболевания.

«В национальном календаре прививок четко прописано, что вакцинация от ветряной оспы проводится только в очагах заболевания. Для этих целей вакцина есть. То есть, вакцинация не проводится по желанию родителей», — пояснил министр.

Напомним, что ранее жители многих регионов России столкнулись с нехваткой вакцины от бешенства.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Дети#Вакцинация#Болезнь#Новости#Вакцины#Вакцина#Ветрянка
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