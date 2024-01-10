«А если эпидемия?»: в омских поликлиниках закончилась вакцина против кори

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Омичи сообщили об отсутствии вакцины для детей против ряда инфекций. Сообщение с жалобой появилось в паблике «Омск ВК» накануне, 9 января.
«Как долго еще не будет прививки против кори, краснухи, паротита? Полгода ждем. Все нас кормят обещаниями. Скоро ребенку 1,5 года, до сих пор не поставили. А если эпидемия как в других городах?» — спросила омичка Милана Борисова.
Отметим, что прививки от кори делают детям в возрасте 12 месяцев с последующей ревакцинацией в 6 лет. В областном минздраве Городу55 рассказали, что в конце декабря в регион поступила партия вакцины — более 4 тысяч доз.
«Вакцина оперативно была распределена по всем медицинским учреждениям города и области, оказывающим помощь детскому населению. Получившие вакцину учреждения стали мгновенно ее использовать, некоторые израсходовали препарат еще до нового года. При очередном поступлении вакцины, она также будет оперативно распределена по медучреждениям и дети будут привиты в соответствии с национальным календарем прививок», — сообщили в ведомстве.
Напомним, в 2023 году в Омской области корь диагностировали у нескольких пациентов. О признаках заболевания рассказали врачи.