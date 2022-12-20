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Омские вахтовики смогут сэкономить на проезде до работы

Сегодня, 04:08
Фото: 1MI

Омские вахтовики будут добираться до работы за счет работодателя

Владимир Путин подписал соответствующий документ.

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Трудовой кодекс РФ. В частности, изменения коснулись работы вахтовым методом.

Согласно опубликованному документу, теперь работодатель должен оплачивать доставку сотрудников до места работы или сбора. Нанимателям придется оплатить и обратный путь. Также сотруднику могут выплатить компенсацию.

«Работодатель может компенсировать работнику, работающему вахтовым методом, расходы на оплату стоимости его проезда от места жительства до места нахождения работодателя или пункта сбора», — говорится в документе.
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#Вероника Жукова#Общество#Новости#Россия#Омская область#Омск#Вахтовик#Трудовой кодекс#Закон
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