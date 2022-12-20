Омские вахтовики смогут сэкономить на проезде до работы

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Трудовой кодекс РФ. В частности, изменения коснулись работы вахтовым методом.
Согласно опубликованному документу, теперь работодатель должен оплачивать доставку сотрудников до места работы или сбора. Нанимателям придется оплатить и обратный путь. Также сотруднику могут выплатить компенсацию.
«Работодатель может компенсировать работнику, работающему вахтовым методом, расходы на оплату стоимости его проезда от места жительства до места нахождения работодателя или пункта сбора», — говорится в документе.