Будет суд. Вахтовик из Омска набросился с кулаками полицейского в Новом Уренгое

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
Следственный комитет по Ямало-Ненецкому автономному округу закончил расследовать уголовное дело в отношении омича, который обвиняется в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).
Инцидент произошел 9 декабря 2023 года. Следователям удалось установить, что двое вахтовиков выпивали в комнате общежития, хотя это категорически запрещено. Кроме того, они громко шумели и выражались нецензурной бранью.
На происходящее обратила внимание комендант общежития. Она сделала замечание мужчинам, однако те на него агрессивно отреагировали, женщине пришлось вызвать полицию. На вызов прибыл сотрудник УМВД, которого обвиняемый ударил кулаком в область шеи.
Во время расследования выяснилось, что ранее омич неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности. Следователи собрали достаточно доказательств, чтобы установить его вину и в этом случае. Уголовное дело направлено в суд.