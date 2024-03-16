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Будет суд. Вахтовик из Омска набросился с кулаками полицейского в Новом Уренгое

16 марта 2024, 05:37
Фото: 1MI
Иллюстрация

Вахтовик из Омска ударил кулаком полицейского в Новом Уренгое

Инцидент произошел в конце прошлого года, в деталях разбиралось СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Следственный комитет по Ямало-Ненецкому автономному округу закончил расследовать уголовное дело в отношении омича, который обвиняется в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Инцидент произошел 9 декабря 2023 года. Следователям удалось установить, что двое вахтовиков выпивали в комнате общежития, хотя это категорически запрещено. Кроме того, они громко шумели и выражались нецензурной бранью.

На происходящее обратила внимание комендант общежития. Она сделала замечание мужчинам, однако те на него агрессивно отреагировали, женщине пришлось вызвать полицию. На вызов прибыл сотрудник УМВД, которого обвиняемый ударил кулаком в область шеи.

Во время расследования выяснилось, что ранее омич неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности. Следователи собрали достаточно доказательств, чтобы установить его вину и в этом случае. Уголовное дело направлено в суд.

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#Омск#Омская область#Следственный комитет#Уголовное дело#Нападение#Следком#Новости#Следствие#Уголовное#Вахтовик#Анастасия Баянова#Следственные органы#Вахтовики
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