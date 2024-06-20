«Провела яркую жизнь». В Омске скончалась Отличник здравоохранения РФ Нина Хомутова

В 1959 году Нина Хомутова окончила Омский медицинский институт, после чего работала участковым врачом-терапевтом в Городской больнице №2. Трудовой путь она продолжила во врачебно-физкультурном диспансере, где занимала должность врача по лечебной физкультуре, а потом заведующего отделением реабилитации. Сфере здравоохранения она отдала 61 год своей жизни.