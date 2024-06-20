«Провела яркую жизнь». В Омске скончалась Отличник здравоохранения РФ Нина Хомутова

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
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Updated Сегодня, 11:53
19 июня на 89-м году жизни скончалась Отличник здравоохранения РФ Нина Хомутова Нина. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.
В 1959 году Нина Хомутова окончила Омский медицинский институт, после чего работала участковым врачом-терапевтом в Городской больнице №2. Трудовой путь она продолжила во врачебно-физкультурном диспансере, где занимала должность врача по лечебной физкультуре, а потом заведующего отделением реабилитации. Сфере здравоохранения она отдала 61 год своей жизни.
«Нина Николаевна прожила яркую жизнь, всегда имела активную позицию, ее отличали глубокая человечность, интеллигентность, высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах», — рассказали в группе врачебно-физкультурного диспансера.
Церемония прощания состоится завтра, 21 июня, в 10:00 по адресу Партизанская, 20/1.
Редакция Города55 выражает искренние соболезнования родным и близким Нины Хомутовой.