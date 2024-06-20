gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

После долгой болезни скончалась Отличник здравоохранения РФ омичка Нина Хомутова

«Провела яркую жизнь». В Омске скончалась Отличник здравоохранения РФ Нина Хомутова

20 июня 2024, 11:53
Фото: 1MI

После долгой болезни скончалась Отличник здравоохранения РФ омичка Нина Хомутова

О смерти Нины Хомутовой сообщили в группе врачебно-физкультурного диспансера, коллеги отмечали в ней человечность, высокий профессионализм и оптимизм.

19 июня на 89-м году жизни скончалась Отличник здравоохранения РФ Нина Хомутова Нина. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

В 1959 году Нина Хомутова окончила Омский медицинский институт, после чего работала участковым врачом-терапевтом в Городской больнице №2. Трудовой путь она продолжила во врачебно-физкультурном диспансере, где занимала должность врача по лечебной физкультуре, а потом заведующего отделением реабилитации. Сфере здравоохранения она отдала 61 год своей жизни.

«Нина Николаевна прожила яркую жизнь, всегда имела активную позицию, ее отличали глубокая человечность, интеллигентность, высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах», — рассказали в группе врачебно-физкультурного диспансера.

Церемония прощания состоится завтра, 21 июня, в 10:00 по адресу Партизанская, 20/1.

Редакция Города55 выражает искренние соболезнования родным и близким Нины Хомутовой.

Фото: Врачебно-физкультурный диспансер
В Омске на 81-м году жизни скончался ветеран настольного тенниса Владимир Панин
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Медицина#Смерть человека#Врач#Смерть#Врачи#Новости#Умер врач#Прощание#Медучреждение
Подпишитесь
«Спасибо, больше не хочется рожать». Что рассказывают омички о городских роддомах
Сегодня, 02:39
«Радости» больше нет. В центре Омска убрали знаменитую рекламную надпись
Сегодня, 02:57
Бывший омский министр здравоохранения перешел на работу в федеральное ведомство
Сегодня, 10:36
Прошел школу Боба Хартли. В «Авангард» вернулся нападающий Александр Яремчук
Сегодня, 05:52
Теперь по 40 рублей: омский дептранс официально предложил поднять стоимость проезда
Сегодня, 08:48
Заброшенную омскую «Агродеревню» у Заозерной застроят малоэтажными домами
Сегодня, 09:03