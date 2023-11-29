«Трясут деньги с сотрудников». Персонал омской ГБ № 2 пожаловался на поборы

В Горсовете Омска в конце октября одобрили установку четырех мемориальных табличек, одна из которых и должна появится на здании ГБ № 2 в память о Николае Юргеле. Как сказано в документах, доски будут содержаться за счет заведений, на фасадах которых их разместят, а изготовление и установку оплатят различные юридические и физические лица.