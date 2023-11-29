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«Трясут деньги с сотрудников». Персонал омской ГБ № 2 пожаловался на поборы

29 ноября 2023, 10:22
Фото: 1MI
Иллюстрация

Сотрудники омской ГБ № 2 пожаловались на сбор денег на установку памятной доски

В медицинском учреждении информацию опровергли. Мемориальную доску в настоящее время изготавливают в мастерской, ее планируют установить до конца декабря.

В омских пабликах появился пост, в котором сотрудник городской больницы № 2 рассказал, что в их медучреждении собирают с персонала деньги на установку мемориальной доски, посвященной главному врачу Николаю Юргелю, ушедшему из жизни три года назад.

«Неужели в министерстве не нашлось 50 тысяч рублей для человека, который отдал здравоохранению 37 лет, почему трясут деньги с сотрудников? Это при том, что премии и какие-то дополнительные выплаты мы вообще не видим. Позор главному врачу и министерству», — говорится в сообщении.

В Горсовете Омска в конце октября одобрили установку четырех мемориальных табличек, одна из которых и должна появится на здании ГБ № 2 в память о Николае Юргеле. Как сказано в документах, доски будут содержаться за счет заведений, на фасадах которых их разместят, а изготовление и установку оплатят различные юридические и физические лица.

«Городская больница № 2 гарантирует изготовление, установку и содержание мемориальной доски Н. Ю. Юргелю за счет собственных средств», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления омского Горсовета.

Гарантийное письмо в адрес главы Октябрьского округа Дмитрия Котова, подписанное врио главврача ГБ № 2 Сергеем Федоренко подтверждает, что больница установит табличку за счет собственных средств.

Проект памятной табличкиПроект памятной таблички
Проект памятной таблички
Фото: Документы Горсовета

За комментарием Город55 обратился приемную главного врача ГБ № 2.

«Информация не соответствует действительности и мемориальный объект будет устанавливаться на денежные средства от приносящей доход деятельности. С этим ходатайством мы выходили на администрацию города Омска», — рассказал юрист медицинского учреждения.

В больнице добавили, что памятную доску планируют установить до конца декабря. В настоящее время ее изготавливают в мастерской.

Напомним, Николай Юргель ушел из жизни в октябре 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти главного врача стал коронавирус. Позднее экс-губернатор региона Александр Бурков наградил посмертно Николая Юргеля медалью «За служение Омской области».

В Омске умер главврач ГБ-2 Николай Юргель
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#Коронавирус#Общество#Омск#Александр Бурков#Больница#Врач#Премии#Умер врач#Память#Медаль#Евгений Игишев#Мемориальная доска#Юридические лица#Таблички
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