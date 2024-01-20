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Published Сегодня, 13:09

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Updated Сегодня, 13:11

В Омске скончался 68-летний заслуженный врач РФ Александр Плисецкий

Был примером. В Омске скончался 68-летний заслуженный врач РФ Александр Плисецкий

20 января 2024, 13:09

В Омске скончался 68-летний заслуженный врач РФ Александр Плисецкий

Большую часть времени он посвятил работе в БСМП-1.

Сегодня, 20 января, ушел из жизни заведующий гинекологическим отделением, врач-акушер-гинеколог в БСМП-1 Александр Плисецкий. Ему было 68 лет. Как рассказали в областном минздраве, он проработал в этом медучреждении 33 года.

Плисецкий получал образование в омском медицинском университете. Возглавлять гинекологическое отделение для больных с гнойными заболеваниями он начал еще в 1990 году. Плисецкий являлся Заслуженным врачом РФ, заслуженным работником здравоохранения Омской области.

«Он воспитал плеяду талантливых врачей-акушеров-гинекологов, многие из которых трудятся в ведущих клиниках Омской области и других регионов. Это невосполнимая утрата для всего медицинского сообщества», — отметили в пресс-службе регионального минздрава.

Время и место прощания сообщат дополнительно. Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким ушедшего.

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#Общество#Омск#Омская область#Медицина#Врач#Смерть#Новости#Умер врач#Алина Ясинская
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