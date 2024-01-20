Был примером. В Омске скончался 68-летний заслуженный врач РФ Александр Плисецкий

Сегодня, 20 января, ушел из жизни заведующий гинекологическим отделением, врач-акушер-гинеколог в БСМП-1 Александр Плисецкий. Ему было 68 лет. Как рассказали в областном минздраве, он проработал в этом медучреждении 33 года.