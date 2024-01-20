Был примером. В Омске скончался 68-летний заслуженный врач РФ Александр Плисецкий

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Сегодня, 20 января, ушел из жизни заведующий гинекологическим отделением, врач-акушер-гинеколог в БСМП-1 Александр Плисецкий. Ему было 68 лет. Как рассказали в областном минздраве, он проработал в этом медучреждении 33 года.
Плисецкий получал образование в омском медицинском университете. Возглавлять гинекологическое отделение для больных с гнойными заболеваниями он начал еще в 1990 году. Плисецкий являлся Заслуженным врачом РФ, заслуженным работником здравоохранения Омской области.
«Он воспитал плеяду талантливых врачей-акушеров-гинекологов, многие из которых трудятся в ведущих клиниках Омской области и других регионов. Это невосполнимая утрата для всего медицинского сообщества», — отметили в пресс-службе регионального минздрава.
Время и место прощания сообщат дополнительно. Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким ушедшего.