Покупайте электроплитки. В омских Нефтяниках резко отключили газ

Posted 18 сентября, 08:12
Published 18 сентября, 08:12
Modified 18 сентября, 08:12
Updated 18 сентября, 08:12
Жители нескольких домов в Омске оказались остались без газа. Дома 1А, 1Б, 3, 3А, 5 по адресу 1 Поселковая, а также дома 8 и 9 на 6-м кирпичном заводе не могут пользоваться газовой плитой и приготовить еду. В качестве временной меры людям посоветовали приобрести электрические плитки, так как минимальные сроки устранения проблемы назначены на 17 октября 2024 года. Об этом говорится в объявлении, которое висит на дверях в подъезд.
Причиной отключения стало постановление Центрального районного суда Омска о приостановке деятельности омской областной газовой компании на 90 дней. Это решение вступило в силу в августе, а 15 сентября судебные приставы опечатали все оборудование и прекратили подачу газа.
«Центральный районный суд г. Омска вынес постановление о приостановке деятельности ООО „ООГК“ сроком на 90 дней. Постановление суда вступило в законную силу в августе, а 15 сентября ССП опечатали все оборудование и выпустили газ. При этом жильцов никто не предупредил, люди были не готовы, хотя времени было много. Диспетчера врали об аварии на газопроводе. По итогу никаких ответов, никаких действий, ни со стороны ООО „ООГК“, ни со стороны администрации и каких-либо других инстанций», — говорится в сообщении жильцов дома в одном из городских пабликов.
Жильцы недовольны тем, что их заранее не предупредили о таких мерах и они даже не успели подготовиться к неожиданному отключению. Четких ответов и действий по устранению неполадок пока что нет.
В омской областной газовой компании рассказали Городу55, что «включение газа произойдет нескоро». Нет и возможности присоединиться к альтернативным газовым сетям.
Похожая ситуация происходила в Омске на улице 19-я Линия, где жильцы остались без газа из-за пожара. Там планируется построить новый газопровод. Возможно, похожие меры придется применить и на Поселковой.