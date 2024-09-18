Покупайте электроплитки. В омских Нефтяниках резко отключили газ

Жители нескольких домов в Омске оказались остались без газа. Дома 1А, 1Б, 3, 3А, 5 по адресу 1 Поселковая, а также дома 8 и 9 на 6-м кирпичном заводе не могут пользоваться газовой плитой и приготовить еду. В качестве временной меры людям посоветовали приобрести электрические плитки, так как минимальные сроки устранения проблемы назначены на 17 октября 2024 года. Об этом говорится в объявлении, которое висит на дверях в подъезд.