Путин утвердил новых судей в Черлакском и Центральном райсудах Омской области

Posted 14 декабря, 11:57
Published 14 декабря, 11:57
Modified 14 декабря, 12:18
Updated 14 декабря, 12:18
13 декабря 2024 года президент России Владимир Путин подписал Указ №1067 «О назначении судей федеральных судов», в котором были закреплены изменения в омском судейском сообществе. В документе указаны кадровые назначения, которые были рекомендованы Квалификационной коллегией судей Омской области и направлены в Администрацию президента еще в июне.
Согласно указу, на 6-летний срок полномочий были назначены новые судьи. Так, Татьяна Глазкова назначена председателем Черлакского районного суда Омской области. Кроме того, Денис Тухватулин и Екатерина Филимонова утверждены судьями Центрального районного суда города Омска.