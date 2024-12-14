Путин утвердил новых судей в Черлакском и Центральном райсудах Омской области

13 декабря 2024 года президент России Владимир Путин подписал Указ №1067 «О назначении судей федеральных судов», в котором были закреплены изменения в омском судейском сообществе. В документе указаны кадровые назначения, которые были рекомендованы Квалификационной коллегией судей Омской области и направлены в Администрацию президента еще в июне.