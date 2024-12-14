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Posted 14 декабря, 11:57

Published 14 декабря, 11:57

Modified 14 декабря, 12:18

Updated 14 декабря, 12:18

Путин назначил новых судей в Омской области

Путин утвердил новых судей в Черлакском и Центральном райсудах Омской области

14 декабря 2024, 11:57
Фото: gorod55.ru.

Путин назначил новых судей в Омской области

Судей назначили на шестилетний срок полномочий.

13 декабря 2024 года президент России Владимир Путин подписал Указ №1067 «О назначении судей федеральных судов», в котором были закреплены изменения в омском судейском сообществе. В документе указаны кадровые назначения, которые были рекомендованы Квалификационной коллегией судей Омской области и направлены в Администрацию президента еще в июне.

Фото: Официальный интернет-портал правовой информации

Согласно указу, на 6-летний срок полномочий были назначены новые судьи. Так, Татьяна Глазкова назначена председателем Черлакского районного суда Омской области. Кроме того, Денис Тухватулин и Екатерина Филимонова утверждены судьями Центрального районного суда города Омска.

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