Вспыхнула в гараже. Омичка отсудила 3,8 млн у дилерского центра за сгоревшую иномарку

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
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Updated Сегодня, 05:17
Омичка подала в суд иск о защите прав потребителя. Причиной стало возгорание ее автомобиля, которое произошло после последнего техобслуживания. В результате возгорания огонь распространился по кровле гаража и перекинулся на второй этаж жилого дома. Об этом рассказали в пресс-службе омских приставов.
Ранее женщина заключила договор купли-продажи автомобиля KIA Sportage 2021 с дилерским центром. С момента покупки она регулярно проходила сервисное техобслуживание только в этом центре.
Оказалось, что в передней левой части моторного отсека авто произошло возгорание из-за неисправности электрооборудования в гарантийный период. Пострадавшая обратилась в страховую компанию, но та не признала случай страховым и отказала в возмещении убытков.
В итоге суд частично удовлетворил иск омички, обязав взыскать с ООО «Барс-Запад» материальный ущерб, моральный вред и штраф за невыполнение требований в добровольном порядке в пользу гражданки на общую сумму 3 802 000 рублей.
Сумма перечислена пострадавшей, и нарушенные права восстановлены: решение суда исполнено в полном объеме.