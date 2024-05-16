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иллюстрация

Вспыхнула в гараже. Омичка отсудила 3,8 млн у дилерского центра за сгоревшую иномарку

16 мая 2024, 05:15
Фото: Город55
иллюстрация

Омичка отсудила 3,8 млн рублей у дилерского центра за вспыхнувшее в гараже авто

Омичка подала иск о защите прав потребителя из-за возгорания автомобиля после последнего техобслуживания. Огонь перекинулся на гараж и второй этаж жилого дома.

Омичка подала в суд иск о защите прав потребителя. Причиной стало возгорание ее автомобиля, которое произошло после последнего техобслуживания. В результате возгорания огонь распространился по кровле гаража и перекинулся на второй этаж жилого дома. Об этом рассказали в пресс-службе омских приставов.

Ранее женщина заключила договор купли-продажи автомобиля KIA Sportage 2021 с дилерским центром. С момента покупки она регулярно проходила сервисное техобслуживание только в этом центре.

Оказалось, что в передней левой части моторного отсека авто произошло возгорание из-за неисправности электрооборудования в гарантийный период. Пострадавшая обратилась в страховую компанию, но та не признала случай страховым и отказала в возмещении убытков.

В итоге суд частично удовлетворил иск омички, обязав взыскать с ООО «Барс-Запад» материальный ущерб, моральный вред и штраф за невыполнение требований в добровольном порядке в пользу гражданки на общую сумму 3 802 000 рублей.

Сумма перечислена пострадавшей, и нарушенные права восстановлены: решение суда исполнено в полном объеме.

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