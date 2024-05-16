Вспыхнула в гараже. Омичка отсудила 3,8 млн у дилерского центра за сгоревшую иномарку

Омичка подала в суд иск о защите прав потребителя. Причиной стало возгорание ее автомобиля, которое произошло после последнего техобслуживания. В результате возгорания огонь распространился по кровле гаража и перекинулся на второй этаж жилого дома. Об этом рассказали в пресс-службе омских приставов.