В омском онкодиспансере вышел из строя единственный в городе аппарат лучевой терапии

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 06:57
В минздраве Омской области сообщили, что в онкодиспансере вчера, 5 февраля, вышел из строя аппарат для лучевой терапии. Для ремонта вызвали специалиста сервисной компании из Новосибирска.
«Лучевая терапия для всех пациентов будет продолжена, лечение будет проведено в полном объеме. Отрицательного влияния на лучевое лечебное воздействие кратковременный перерыв не оказывает», — рассказали в паблике омского минздрава ВКонтакте.
По данным Города55 из собственных источников, аппарат VarianUnique уже запустили, на нем лечат пациентов. Комплекс появился в онкодиспансере в 2013 году, его приобрели за 200 млн рублей.