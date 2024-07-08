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Супруга

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Июль
Получил 9 лет строгача. Пьяный омич до смерти забил жену в ответ на новости о разводе
8 июля, 04:43
Май
Звонок ценою в миллионы. Мошенники лишили омича денег и пытались обмануть его супругу
За один вечер обычный водитель «познакомился» с «сотрудниками» пенсионного фонда, Госуслуг и даже Центробанка — к сожалению, все они были мошенниками.
26 мая, 08:17
Декабрь 2023
В школе в Омской области открыли мемориальную доску в память о погибшем в СВО
Житель Одесского района Андрей Кислый пал на поле боя 27 июня прошлого года. Военнослужащий посмертно представлен к ордену Мужества.
22 декабря 2023, 05:47
Ноябрь 2023
Семейная поножовщина. В Омске женщина воткнула нож в грудь своему супругу
Пострадавшего отвезли в больницу, женщину задержали полицейские.
6 ноября 2023, 07:06

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