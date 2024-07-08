Звонок ценою в миллионы. Мошенники лишили омича денег и пытались обмануть его супругу

За один вечер обычный водитель «познакомился» с «сотрудниками» пенсионного фонда, Госуслуг и даже Центробанка — к сожалению, все они были мошенниками.