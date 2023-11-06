Семейная поножовщина. В Омске женщина воткнула нож в грудь своему супругу

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
В Омске женщина ударила ножом своего 35-летнего супруга в ходе конфликта, сообщили сегодня, 6 ноября, в пресс-службе региональной полиции.
Инцидент произошел в одном из домов на улице 5-я Кордная. Между супругами вспыхнул конфликт, в ходе которого жена воткнула нож в грудь своему мужу. Мужчину отвезли в больницу, женщину задержали полицейские. С места происшествия изъят кухонный нож.
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