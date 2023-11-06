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Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

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Семейная поножовщина. В Омске женщина воткнула нож в грудь своему супругу

6 ноября 2023, 07:06
Фото: 1MI
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Омичка во время конфликта с мужем ударила его в грудь ножом

Пострадавшего отвезли в больницу, женщину задержали полицейские.

В Омске женщина ударила ножом своего 35-летнего супруга в ходе конфликта, сообщили сегодня, 6 ноября, в пресс-службе региональной полиции.

Инцидент произошел в одном из домов на улице 5-я Кордная. Между супругами вспыхнул конфликт, в ходе которого жена воткнула нож в грудь своему мужу. Мужчину отвезли в больницу, женщину задержали полицейские. С места происшествия изъят кухонный нож.

Ранее Город55 рассказывал, что молодой омич хотел вызвать проститутку, но нарвался на аферистов и лишился больше 60 тысяч рублей.

Организация несла убытки. Омич пытался вызвать проститутку, но нарвался на мошенников
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#Происшествия#Полиция#Омск#Ножевое ранение#Поножовщина#Евгений Игишев#Ранение#Муж#Супруга
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