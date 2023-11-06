Семейная поножовщина. В Омске женщина воткнула нож в грудь своему супругу

Инцидент произошел в одном из домов на улице 5-я Кордная. Между супругами вспыхнул конфликт, в ходе которого жена воткнула нож в грудь своему мужу. Мужчину отвезли в больницу, женщину задержали полицейские. С места происшествия изъят кухонный нож.