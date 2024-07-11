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Суды

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Июль
Семья из Омска судилась с Росреестром из-за регистрации долей в ипотечной квартире
Суд обязал Росреестр зарегистрировать право собственности детей на доли в ипотечной квартире, которая была куплена с использованием маткапитала.
11 июля, 06:51
«Отмажу» супруга. Лже-сотрудника ФСБ, разводящего омичку на деньги, отправили в СИЗО
Мошенник пытался обмануть женщину, убедив ее, что сможет помочь ее супругу избежать уголовной ответственности.
10 июля, 09:05
Июнь
Пелагея рассказала, что экс-игрок «Авангарда» запретил их дочери выезжать за границу
3 июня, 09:00
Май
Получила удостоверение и мантию. В Омской области появился новый мировой судья
23 мая, 07:16

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