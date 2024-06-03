gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:00

Published Сегодня, 09:00

Modified Сегодня, 09:02

Updated Сегодня, 09:02

Иллюстрация

Пелагея рассказала, что экс-игрок «Авангарда» запретил их дочери выезжать за границу

3 июня 2024, 09:00
Фото: 1MI
Иллюстрация
Певица состояла в браке с нападающим «ястребов» Иваном Телегиным.

Певица Пелагея накануне, 2 июня, в своем телеграм-канале рассказала, что ее экс-супруг Иван Телегин, бывший игрок омского «Авангарда», запретил их дочери Таисии выезжать за границу.

«В честь первых в ее жизни каникул, бабуля подарила Тасе путевку в Турцию. Тася ждала поездки, считала дни, собирала панамки и платьица в свой девчачий чемодан. Ведь уже куплены билеты на самолет, выбран и оплачен отель, где ее ждали веселые мероприятия с аниматорами и, конечно, встречи с новыми друзьями», — сообщила певица.

Пелагея добавила, что Иван Телегин заранее не поставил ее в известность о запрете на выезд. Ребенка сняли с рейса в аэропорту.

«Душевные инвалиды. Которые, когда проигрывают суды (очередной четвертый суд опять проигран Иваном Телегиным), то бесятся от бессильной злобы, наказывая за это собственных маленьких дочек», — заключила Пелагея.

Иван Телегин и Пелагея поженились в 2016 году. В январе 2017 года у пары родилась дочь Таисия. В декабре 2020 года хоккеист и певица развелись.

Напомним, нападающий Иван Телегин покинул «Авангард» 1 мая нынешнего года.

«Авангард» не стал продлевать контракты с Телегиным, Спунером и Жафяровым
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Общество#Авангард#Ребенок#Наказание#Билеты#Турция#Первый класс#Запрет#Отель#Иван Телегин#Педагогика#Суды
Подпишитесь
ТОП-100 самых влиятельных людей Омской области
Сегодня, 06:00
Отрава в воздухе. В Омске объявили режим «черного неба» первой степени опасности
Сегодня, 02:47
Капризное лето. Омичей предупредили о сильном ветре и дожде с грозой
Сегодня, 03:03
В России планируют запретить мусульманкам носить никабы. Что об этом думают в Омске
Сегодня, 07:58
Готовят неспешно. Вокруг третьей очереди омских «Кварталов Драверта» вырос забор
Сегодня, 04:23
ООО «Вито»: «Каждый процесс и операция могут быть улучшены»
Сегодня, 08:29
"