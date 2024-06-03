Пелагея рассказала, что экс-игрок «Авангарда» запретил их дочери выезжать за границу

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
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Updated Сегодня, 09:02
Певица Пелагея накануне, 2 июня, в своем телеграм-канале рассказала, что ее экс-супруг Иван Телегин, бывший игрок омского «Авангарда», запретил их дочери Таисии выезжать за границу.
«В честь первых в ее жизни каникул, бабуля подарила Тасе путевку в Турцию. Тася ждала поездки, считала дни, собирала панамки и платьица в свой девчачий чемодан. Ведь уже куплены билеты на самолет, выбран и оплачен отель, где ее ждали веселые мероприятия с аниматорами и, конечно, встречи с новыми друзьями», — сообщила певица.
Пелагея добавила, что Иван Телегин заранее не поставил ее в известность о запрете на выезд. Ребенка сняли с рейса в аэропорту.
«Душевные инвалиды. Которые, когда проигрывают суды (очередной четвертый суд опять проигран Иваном Телегиным), то бесятся от бессильной злобы, наказывая за это собственных маленьких дочек», — заключила Пелагея.
Иван Телегин и Пелагея поженились в 2016 году. В январе 2017 года у пары родилась дочь Таисия. В декабре 2020 года хоккеист и певица развелись.
Напомним, нападающий Иван Телегин покинул «Авангард» 1 мая нынешнего года.