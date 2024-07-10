gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:09

Updated Сегодня, 09:09

иллюстрация

«Отмажу» супруга. Лже-сотрудника ФСБ, разводящего омичку на деньги, отправили в СИЗО

10 июля 2024, 09:05
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Лже-сотрудника ФСБ, разводящего омичку на деньги, отправили в СИЗО до августа

Мошенник пытался обмануть женщину, убедив ее, что сможет помочь ее супругу избежать уголовной ответственности.

В пресс-службе омских судов рассказали, что областной суд рассмотрел жалобу на решение Центрального районного суда, которое было вынесено в июне этого года. Согласно этому решению, 32-летнему омичу, которого обвиняют в покушении на мошенничество в крупном размере, была избрана мера пресечения — заключение под стражу — до 18 августа.

Как стало известно, в июне обвиняемый представился омичке сотрудником ФСБ и пообещал за вознаграждение помочь освободить ее мужа от уголовной ответственности. После того как женщина передала ему задаток, он был задержан сотрудниками УФСБ по Омской области.

В итоге Омский областной суд, рассмотрев все аргументы сторон, оставил без изменений постановление Центрального районного суда. Апелляционная жалоба была отклонена.

Напомним, что ранее пожилая омичка получила звонок от человека, который представился ее бывшим работодателем. Женщину убедили в том, что расследуется уголовное дело, и вынудили перевести свои сбережения на «безопасный счет», а также набрать кредитов.

Опять «безопасный счет». Пенсионерка из Омска перевела мошенникам почти 9 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Дорогая ошибка. Житель Иркутска случайно перевел омичу полмиллиона рублейЗвонок ценою в миллионы. Мошенники лишили омича денег и пытались обмануть его супругуПеревели на «безопасный счет». С начала года омичи потеряли 536 млн из-за мошенников
#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Мошенничество#Уголовное дело#ФСБ#Арест#Новости#Постановление#Суды
Подпишитесь
Горы, озера и взлетевшие цены. Сколько стоит съездить в Боровое из Омска
Сегодня, 07:10
Бывает и без травы: омские депутаты одобрили новое определение газона
Сегодня, 07:19
Сгорел дотла. В Омске на остановке «Промышленная» вспыхнул автобус с пассажирами
Сегодня, 03:45
Не о чем мечтать. Квартиры в омских новостройках подорожали в три раза
Сегодня, 08:16
Второй день подряд. Омичей предупредили о введении режима «черного неба»
Сегодня, 02:59
Нарушил правила. В Омске накажут пилота, слетавшего в сельский магазин без «прав»
Сегодня, 04:23