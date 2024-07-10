«Отмажу» супруга. Лже-сотрудника ФСБ, разводящего омичку на деньги, отправили в СИЗО

В пресс-службе омских судов рассказали, что областной суд рассмотрел жалобу на решение Центрального районного суда, которое было вынесено в июне этого года. Согласно этому решению, 32-летнему омичу, которого обвиняют в покушении на мошенничество в крупном размере, была избрана мера пресечения — заключение под стражу — до 18 августа.