«Отмажу» супруга. Лже-сотрудника ФСБ, разводящего омичку на деньги, отправили в СИЗО

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
В пресс-службе омских судов рассказали, что областной суд рассмотрел жалобу на решение Центрального районного суда, которое было вынесено в июне этого года. Согласно этому решению, 32-летнему омичу, которого обвиняют в покушении на мошенничество в крупном размере, была избрана мера пресечения — заключение под стражу — до 18 августа.
Как стало известно, в июне обвиняемый представился омичке сотрудником ФСБ и пообещал за вознаграждение помочь освободить ее мужа от уголовной ответственности. После того как женщина передала ему задаток, он был задержан сотрудниками УФСБ по Омской области.
В итоге Омский областной суд, рассмотрев все аргументы сторон, оставил без изменений постановление Центрального районного суда. Апелляционная жалоба была отклонена.
Напомним, что ранее пожилая омичка получила звонок от человека, который представился ее бывшим работодателем. Женщину убедили в том, что расследуется уголовное дело, и вынудили перевести свои сбережения на «безопасный счет», а также набрать кредитов.