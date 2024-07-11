Семья из Омска судилась с Росреестром из-за регистрации долей в ипотечной квартире

При погашении ипотеки они использовали материнский капитал. Затем заключили соглашение о выделении детям долей в квартире. Для регистрации прав на недвижимость обратились в Управление Росреестра по Омской области. Однако регистрация была отложена из-за отсутствия согласия банка на передачу долей в праве общей собственности.