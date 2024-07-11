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иллюстрация

Семья из Омска судилась с Росреестром из-за регистрации долей в ипотечной квартире

11 июля 2024, 06:51
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
Суд обязал Росреестр зарегистрировать право собственности детей на доли в ипотечной квартире, которая была куплена с использованием маткапитала.

В пресс-службе омских судов сообщили, что супруги обратились в суд с административным иском. Они указали, что купили квартиру в Омске. Покупка была сделана на общие деньги, в том числе с использованием кредитных средств.

При погашении ипотеки они использовали материнский капитал. Затем заключили соглашение о выделении детям долей в квартире. Для регистрации прав на недвижимость обратились в Управление Росреестра по Омской области. Однако регистрация была отложена из-за отсутствия согласия банка на передачу долей в праве общей собственности.

Истцы считают решение Управления Росреестра незаконным: определение долей супругов и детей в праве собственности на жилье, купленное на материнский капитал, не требует согласия залогодержателя и не нарушает его прав.

В результате районный суд удовлетворил иск. Решение Управления Росреестра по Омской области о приостановке государственной регистрации было признано незаконным.

После этого ответчик подал апелляцию на решение Первомайского районного суда, однако коллегия Омского облсуда оставила решение без изменений.

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