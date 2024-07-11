Семья из Омска судилась с Росреестром из-за регистрации долей в ипотечной квартире

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:55
В пресс-службе омских судов сообщили, что супруги обратились в суд с административным иском. Они указали, что купили квартиру в Омске. Покупка была сделана на общие деньги, в том числе с использованием кредитных средств.
При погашении ипотеки они использовали материнский капитал. Затем заключили соглашение о выделении детям долей в квартире. Для регистрации прав на недвижимость обратились в Управление Росреестра по Омской области. Однако регистрация была отложена из-за отсутствия согласия банка на передачу долей в праве общей собственности.
Истцы считают решение Управления Росреестра незаконным: определение долей супругов и детей в праве собственности на жилье, купленное на материнский капитал, не требует согласия залогодержателя и не нарушает его прав.
В результате районный суд удовлетворил иск. Решение Управления Росреестра по Омской области о приостановке государственной регистрации было признано незаконным.
После этого ответчик подал апелляцию на решение Первомайского районного суда, однако коллегия Омского облсуда оставила решение без изменений.