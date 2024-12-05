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СССР

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Декабрь
«Бизнес» на ностальгии: омичи за миллионы распродают игрушки СССР к Новому году
5 декабря, 03:30
Октябрь
Назад в прошлое: какие необычные советские вещи продают жители Омска
16 октября, 03:30
Июль
Омичам рассказали, какие пищевые привычки из СССР прибавляют нам веса
2 июля, 07:49
Апрель
Раритет с 66-летней историей. В Омске продают «Победу» за 750 тысяч рублей
18 апреля, 10:42

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