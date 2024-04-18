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Раритет с 66-летней историей. В Омске продают «Победу» за 750 тысяч рублей

18 апреля 2024, 10:42
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске выставили на продажу 66-летнюю раритетную «Победу» за 750 тысяч

Машина отреставрирована, однако требует окончательной сборки.

В Омске выставили на продажу автомобиль ГАЗ «Победа» 1958 года выпуска. Цена раритета составляет 750 тысяч рублей. Пробег машины — 120 тысяч километров.

«Автомобиль восстановлен под оригинал, стоит на учете, номера читаются, требует окончательной сборки, заводится хорошо, все детали в наличии», — говорится в объявлении.
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Фото: drom.ru

ГАЗ М-20 «Победа» — советский легковой автомобиль среднего класса, серийно производившийся на Горьковском автомобильном заводе в 1946–1958 годах, и в Польше в 1951–1973 годах. Всего было выпущено более 240 тысяч машин. «Победа» стала первым в СССР массовым легковым автомобилем.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске выставили на продажу довоенный немецкий автомобиль за 6,3 млн рублей.

По цене «двушки» в центре. В Омске за 6 млн продают довоенный раритетный автомобиль
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#Евгений Игишев#Авто#Омск#Автомобиль#Производство#Победа#Восстановление#СССР#Сборка#Раритет
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