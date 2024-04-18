Раритет с 66-летней историей. В Омске продают «Победу» за 750 тысяч рублей

ГАЗ М-20 «Победа» — советский легковой автомобиль среднего класса, серийно производившийся на Горьковском автомобильном заводе в 1946–1958 годах, и в Польше в 1951–1973 годах. Всего было выпущено более 240 тысяч машин. «Победа» стала первым в СССР массовым легковым автомобилем.