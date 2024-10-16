Назад в прошлое: какие необычные советские вещи продают жители Омска

Posted 16 октября, 03:30
Published 16 октября, 03:30
Modified 16 октября, 03:30
Updated 16 октября, 03:30
В эпоху стремительного развития технологий и массового производства все больше людей обращаются к винтажным вещам, которые несут в себе частичку истории. На платформе Авито можно найти множество интересных предложений, которые способны привлечь внимание как коллекционеров, так и любителей ретро. И насчитывается таких объявлений о продаже советских вещей в Омске сейчас больше 25 тысяч.
Начнем с коллекции платьев из эпохи СССР. Каждое из них уникально и обладает своим шармом. Например, платье с синим и белым букетом из полиэстера под шифон, украшенное крупными фонариками на рукавах, подойдет на 48-50 размер и по цене обойдется в 1500 рублей. Другой вариант — бордовая фуксия из ацетатного шелка с поясом, которое благодаря сборке на плечах подойдет для любой груди до 112 см. Его цена — 1000 рублей. Также можно найти платье в коричневых тонах с цветочным узором и воротником-стоечкой, которое продается за 1500 рублей. И, наконец, черное платье с яркими цветами из гладкого ацетатного шелка, которое можно приобрести за 1000 рублей.
Советский хрусталь — отдельная категория, которая привлекает внимание коллекционеров и любителей ретро. Найти можно самые разнообразные изделия: от рюмок и графинов до ваз и конфетниц. Цены варьируются от 250 до 1000 рублей в зависимости от размера и состояния предмета.
Не обошлось и без инструментов. Например, советские молотки и топоры оценили в 500 рублей. Они могут стать не только полезным инструментом, но и интересным элементом декора. Также на сайте нами замечена алюминиевая сковорода с крышкой.
Нашелся на популярном сайте объявлений также и редкий экземпляр советского инерционного велотренажера «Здоровье». Этот тренажер можно приобрести за 5500 рублей.
Продаваемый экземпляр находится в полностью рабочем состоянии. Все детали, включая колодки, недавно обновлены, а сам тренажер тщательно смазан и не имеет следов ржавчины. Владелец утверждает, что заботился о нем на протяжении всего времени эксплуатации.
«Такиe, именно этой модели стояли и дo сих пор стоят в тренажерных залах. Ибо это очень крепкий тренажер на века. Он переживет десятки современных велотренажеров, и достанется вашим правнукам, раз он в таком состоянии даже в наши дни», — говорится в объявлении.
Винтажные игрушки становятся все более востребованными, особенно в преддверии новогодних праздников, когда многие стремятся создать атмосферу прошлого века у себя дома. Предложений много, а значит есть возможность встретить игрушки в отличном состоянии. Так, в одном из объявлений представлены игрушки на прищепках: космонавта оценили в 600 рублей, а «графа Вишенку-очкарика» из Чиполлино — в 900 рублей.
Другой продавец предлагает широкий ассортимент винтажных елочных украшений, среди которых можно найти Красную Шапочку, Филиппка, клоуна с дудочкой, Снегурочку, Деда Мороза, ракушки, трубы и кристаллы. В еще одном объявлении представлены советские елочные игрушки с различным состоянием, но все они без повреждений. Цена за каждую игрушку составляет 100 рублей.
Новых владельцев омичи пытаются найти и для советских детских книг. Цены на них варьируются в зависимости от их состояния и формата. Например, книги в хорошем состоянии можно приобрести за 50-100 рублей, издания большого формата стоят от 200 до 400 рублей, а каталоги оцениваются в диапазоне от 400 до 1000 рублей.
Ассортимент книг впечатляет своим разнообразием. Среди них можно найти «Повести» Лидии Будогоской и Леонида Пантелеева, «Приключения Чиполлино» и «Камень солнца». Также представлены книги «Дома на зеленом лугу» и «Рассказы о М. И. Калинине» Шишкова. Любители авантюр могут заинтересоваться «Приключениями капитана Врунгеля» Некрасова, а поклонники классики — «Детством, отрочеством и юностью» Льва Толстого. Кроме того, среди объявлений можно найти такие редкие издания, как «Серебряное озеро» Атянина, «Эльчин Карлссон» и «Зоренька и серебряный колокольчик».
Для любителей сказок доступны произведения Андерсена, а для тех, кто интересуется историей, — «Край мой родной» Яркова и «Ермак» Грица.
Любители винтажной бижутерии найдут среди предложений брошь «Камея» времен СССР размером 4,5 на 3,5 см. Ее стоимость составляет 650 рублей. В объявлении утверждают, что ее никогда не носили.
Еще один интересный товар — браслет из Италии длиной 21.5 см, выполненный в виде пружины и жгута. Он изготовлен из ювелирного сплава с родиевым покрытием и оснащен магнитной застежкой. Цена браслета составляет 350 рублей.
Другой продавец предлагает брошь из СССР, датируемую примерно 1970 годом, за 5 тысяч рублей. Это изделие из чешского стекла с позолотой, без дефектов.
Одно из объявлений «предлагает» спички 1980-х годов с изображением велосипеда. Цена за один коробок составляет всего 5 рублей, а за целую пачку — 50 рублей. Другое объявление предлагает спички 1970-х и 1980-х годов в полудеревянных коробках. Продавец уверяет, что они абсолютно новые и никогда не использовались. Спички зажигаются мгновенно, а их аромат вызывает ностальгические воспоминания. Один коробок стоит 20 рублей.
Еще одно предложение — это набор спичек «Ботанический сад». Продавец утверждает, что почти все коробки находятся в отличном состоянии и полностью укомплектованы спичками. Лишь один из них со следами использования и содержит только половину спичек. Стоимость набора — 400 рублей.
Среди электроники можно встретить калькуляторы советского времени, такие как «Искра» и «Электроника». Правда, конкретную стоимость автор объявления не указал, так что придется ее уточнять при личном общении.
Для любителей музыки продается гитара шестиструнная из СССР. Инструмент в хорошем состоянии, что позволяет наслаждаться игрой без лишних забот. Других подробностей автор объявления не привел, новому владельцу гитара может достаться за 4999 рублей.
Ранее, напомним, Город55 делал подборку дешевых квартир, которые можно снять в Омске. В нашем обзоре — смотрим, что предлагают в каждом из округов Омска и на какие компромиссы придется пойти из-за низкой арендной стоимости.