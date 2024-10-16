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Posted 16 октября, 03:30

Published 16 октября, 03:30

Modified 16 октября, 03:30

Updated 16 октября, 03:30

Жители Омска массово продают вещи эпохи СССР

Назад в прошлое: какие необычные советские вещи продают жители Омска

16 октября 2024, 03:30
Фото: Изображение Midjourney

Жители Омска массово продают вещи эпохи СССР

Город55 изучил объявления с предметами советской эпохи, которые выложили омичи. Здесь можно встретить все — от электроники до аксессуаров. Делимся подборкой товаров, произведенных в ушедшую эпоху и продаваемых сейчас на популярном сайте объявлений.

В эпоху стремительного развития технологий и массового производства все больше людей обращаются к винтажным вещам, которые несут в себе частичку истории. На платформе Авито можно найти множество интересных предложений, которые способны привлечь внимание как коллекционеров, так и любителей ретро. И насчитывается таких объявлений о продаже советских вещей в Омске сейчас больше 25 тысяч.

Винтажная одежда

Начнем с коллекции платьев из эпохи СССР. Каждое из них уникально и обладает своим шармом. Например, платье с синим и белым букетом из полиэстера под шифон, украшенное крупными фонариками на рукавах, подойдет на 48-50 размер и по цене обойдется в 1500 рублей. Другой вариант — бордовая фуксия из ацетатного шелка с поясом, которое благодаря сборке на плечах подойдет для любой груди до 112 см. Его цена — 1000 рублей. Также можно найти платье в коричневых тонах с цветочным узором и воротником-стоечкой, которое продается за 1500 рублей. И, наконец, черное платье с яркими цветами из гладкого ацетатного шелка, которое можно приобрести за 1000 рублей.

Фото: Скриншот с сайта «Авито»

Хрусталь и предметы интерьера

Советский хрусталь — отдельная категория, которая привлекает внимание коллекционеров и любителей ретро. Найти можно самые разнообразные изделия: от рюмок и графинов до ваз и конфетниц. Цены варьируются от 250 до 1000 рублей в зависимости от размера и состояния предмета.

Фото: Скриншот с сайта «Авито»

Не обошлось и без инструментов. Например, советские молотки и топоры оценили в 500 рублей. Они могут стать не только полезным инструментом, но и интересным элементом декора. Также на сайте нами замечена алюминиевая сковорода с крышкой.

Фото: Скриншот с сайта «Авито»

Спортивные товары

Нашелся на популярном сайте объявлений также и редкий экземпляр советского инерционного велотренажера «Здоровье». Этот тренажер можно приобрести за 5500 рублей.

Продаваемый экземпляр находится в полностью рабочем состоянии. Все детали, включая колодки, недавно обновлены, а сам тренажер тщательно смазан и не имеет следов ржавчины. Владелец утверждает, что заботился о нем на протяжении всего времени эксплуатации.

«Такиe, именно этой модели стояли и дo сих пор стоят в тренажерных залах. Ибо это очень крепкий тренажер на века. Он переживет десятки современных велотренажеров, и достанется вашим правнукам, раз он в таком состоянии даже в наши дни», — говорится в объявлении.
Фото: Скриншот с сайта «Авито»

Игрушки и детские книжки

Винтажные игрушки становятся все более востребованными, особенно в преддверии новогодних праздников, когда многие стремятся создать атмосферу прошлого века у себя дома. Предложений много, а значит есть возможность встретить игрушки в отличном состоянии. Так, в одном из объявлений представлены игрушки на прищепках: космонавта оценили в 600 рублей, а «графа Вишенку-очкарика» из Чиполлино — в 900 рублей.

Другой продавец предлагает широкий ассортимент винтажных елочных украшений, среди которых можно найти Красную Шапочку, Филиппка, клоуна с дудочкой, Снегурочку, Деда Мороза, ракушки, трубы и кристаллы. В еще одном объявлении представлены советские елочные игрушки с различным состоянием, но все они без повреждений. Цена за каждую игрушку составляет 100 рублей.

Фото: Скриншот с сайта «Авито»

Новых владельцев омичи пытаются найти и для советских детских книг. Цены на них варьируются в зависимости от их состояния и формата. Например, книги в хорошем состоянии можно приобрести за 50-100 рублей, издания большого формата стоят от 200 до 400 рублей, а каталоги оцениваются в диапазоне от 400 до 1000 рублей.

Ассортимент книг впечатляет своим разнообразием. Среди них можно найти «Повести» Лидии Будогоской и Леонида Пантелеева, «Приключения Чиполлино» и «Камень солнца». Также представлены книги «Дома на зеленом лугу» и «Рассказы о М. И. Калинине» Шишкова. Любители авантюр могут заинтересоваться «Приключениями капитана Врунгеля» Некрасова, а поклонники классики — «Детством, отрочеством и юностью» Льва Толстого. Кроме того, среди объявлений можно найти такие редкие издания, как «Серебряное озеро» Атянина, «Эльчин Карлссон» и «Зоренька и серебряный колокольчик».

Для любителей сказок доступны произведения Андерсена, а для тех, кто интересуется историей, — «Край мой родной» Яркова и «Ермак» Грица.

Фото: Скриншот с сайта «Авито»

Винтажная бижутерия

Любители винтажной бижутерии найдут среди предложений брошь «Камея» времен СССР размером 4,5 на 3,5 см. Ее стоимость составляет 650 рублей. В объявлении утверждают, что ее никогда не носили.

Еще один интересный товар — браслет из Италии длиной 21.5 см, выполненный в виде пружины и жгута. Он изготовлен из ювелирного сплава с родиевым покрытием и оснащен магнитной застежкой. Цена браслета составляет 350 рублей.

Другой продавец предлагает брошь из СССР, датируемую примерно 1970 годом, за 5 тысяч рублей. Это изделие из чешского стекла с позолотой, без дефектов.

Фото: Скриншот с сайта «Авито»

Спички

Одно из объявлений «предлагает» спички 1980-х годов с изображением велосипеда. Цена за один коробок составляет всего 5 рублей, а за целую пачку — 50 рублей. Другое объявление предлагает спички 1970-х и 1980-х годов в полудеревянных коробках. Продавец уверяет, что они абсолютно новые и никогда не использовались. Спички зажигаются мгновенно, а их аромат вызывает ностальгические воспоминания. Один коробок стоит 20 рублей.

Еще одно предложение — это набор спичек «Ботанический сад». Продавец утверждает, что почти все коробки находятся в отличном состоянии и полностью укомплектованы спичками. Лишь один из них со следами использования и содержит только половину спичек. Стоимость набора — 400 рублей.

Фото: Скриншот с сайта «Авито»

Электроника

Среди электроники можно встретить калькуляторы советского времени, такие как «Искра» и «Электроника». Правда, конкретную стоимость автор объявления не указал, так что придется ее уточнять при личном общении.

Фото: Скриншот с сайта «Авито»

Музыкальные инструменты

Для любителей музыки продается гитара шестиструнная из СССР. Инструмент в хорошем состоянии, что позволяет наслаждаться игрой без лишних забот. Других подробностей автор объявления не привел, новому владельцу гитара может достаться за 4999 рублей.

Фото: Скриншот с сайта «Авито»

Ранее, напомним, Город55 делал подборку дешевых квартир, которые можно снять в Омске. В нашем обзоре — смотрим, что предлагают в каждом из округов Омска и на какие компромиссы придется пойти из-за низкой арендной стоимости.

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