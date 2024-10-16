Назад в прошлое: какие необычные советские вещи продают жители Омска

Начнем с коллекции платьев из эпохи СССР. Каждое из них уникально и обладает своим шармом. Например, платье с синим и белым букетом из полиэстера под шифон, украшенное крупными фонариками на рукавах, подойдет на 48-50 размер и по цене обойдется в 1500 рублей. Другой вариант — бордовая фуксия из ацетатного шелка с поясом, которое благодаря сборке на плечах подойдет для любой груди до 112 см. Его цена — 1000 рублей. Также можно найти платье в коричневых тонах с цветочным узором и воротником-стоечкой, которое продается за 1500 рублей. И, наконец, черное платье с яркими цветами из гладкого ацетатного шелка, которое можно приобрести за 1000 рублей.